Die Feuerwehr wurde am Samstagabend mit dem Einsatzstichwort "Freimachen von Verkehrswegen" auf die B137 Innviertler Straße, Saxenau im Kreuzungsbereich mit der Katzbacher Straße, im Gemeindegebiet von Krenglbach, alarmiert.
Vor Ort wurden zwei beteiligte Fahrzeuge vorgefunden, die erheblich beschädigt waren.
Die Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr aus dem Kreuzungsbereich verbracht. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten gebunden werden.
Die B137 Innviertler Straße war im Bereich der Kreuzung mit der Katzbacher Straße für etwa eine halbe Stunde erschwert passierbar.
Die Feuerwehr leitete den Verkehr abwechselnd an der Unfallstelle vorbei.