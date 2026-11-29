i ? Unfall in Krenglbach Zwei Autos bei Kreuzungs-Crash schwer beschädigt In Krenglbach (Bezirk Wels-Land) hat sich am Samstag ein Unfall zwischen zwei Pkw ereignet. Die Feuerwehr stand bei den Aufräumarbeiten im Einsatz. Von André Wilding 29.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Feuerwehr wurde am Samstagabend mit dem Einsatzstichwort "Freimachen von Verkehrswegen" auf die B137 Innviertler Straße, Saxenau im Kreuzungsbereich mit der Katzbacher Straße, im Gemeindegebiet von Krenglbach, alarmiert.

Vor Ort wurden zwei beteiligte Fahrzeuge vorgefunden, die erheblich beschädigt waren.

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Die Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr aus dem Kreuzungsbereich verbracht. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten gebunden werden.

Verkehr umgeleitet

Die B137 Innviertler Straße war im Bereich der Kreuzung mit der Katzbacher Straße für etwa eine halbe Stunde erschwert passierbar.

Die Bilder des Tages i ?

Die Feuerwehr leitete den Verkehr abwechselnd an der Unfallstelle vorbei.