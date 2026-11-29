i Der Mann wurde in Spanien gefasst, ob er noch im Gefängnis sitzt ist unklar. iStock Bluttat in OÖ Frau erstochen – Posse um Auslieferung von Verdächtigem Nach dem Mord an einer zweifachen Mutter in Vöcklabruck wurde ein Mann in Spanien gefasst. Die Auslieferung nach Österreich lässt auf sich warten. Von Oberösterreich Heute 29.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wo ist unser Mordverdächtiger?" Diese Frage stellen sich gerade die oberösterreichischen Behörden. Demnach soll sich der Rumäne (40), der in Vöcklabruck eine zweifache Mutter getötet haben soll, in der Gewalt der spanischen Justiz befinden. Eine Auslieferung fand bisher nicht statt.

Wie die "Krone" berichtet, hätten die Ermittler aus Oberösterreich zuletzt am 16. November eine diesbezügliche Anfrage an die spanischen Kollegen übermittelt. Nun üben sich die Mordermittler in Geduld. Es heißt: Bitte warten.

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Wo befindet sich der Verdächtige?

Die Tat geht bereits auf den September zurück. Damals wurde die Leiche einer 53-jährigen Frau von spielenden Kindern am Ufer der Ager entdeckt. Die Mutter soll von dem Rumänen nahe dem Vöcklabrucker Spital erstochen worden sein. Nach der Tat setzte sich der Mann ab und wurde schlussendlich bei einer Kontrolle in Spanien gefasst.

Seitdem haben die Behörden in Oberösterreich nicht mehr viel von dem 40-Jährigen gehört. Ein Sprecher der Welser Staatsanwaltschaft sagte gegenüber der Tageszeitung, dass man die spanischen Behörden darum gebeten habe, eine Mitteilung nach dem Aufenthaltsort des Mordverdächtigen zu übermitteln. Diese stehe bis heute aus.

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Rumäne wehrt sich gegen Auslieferung

Eigentlich hätte eine vereinfachte Auslieferung nach Österreich zu einer Entscheidung innerhalb von zehn Tagen führen müssen. Gegen diese habe sich der 40-Jährige allerdings zur Wehr gesetzt. Die Ermittler in Wels müssen damit den Verfahrensgang in Spanien abwarten.

In welchem Stadium sich dieser befindet und ob überhaupt ein Ende in Sicht ist, könne aktuell nicht gesagt werden. Die heimische Justiz hat auf die Arbeit der spanischen Kollegen keinen Einfluss. Mit dem Tatverdächtigen konnten die österreichischen Behörden noch nicht sprechen.