i Das Hotel Das Traunsee ist das beste Hotel für Paare bei den erstmals im deutschsprachigen Raum vergebenen Readers’ Choice Awards. Groeller Hospitality / Nadja Rauss Readers' Choice Awards 2026 Das beste Hotel für Paare findest du in Oberösterreich Große Ehre für Oberösterreich: Ein Hotel am Traunsee wurde von Lesern des Reisemagazins "Condé Nast Traveller" zum besten Paarhotel gewählt. Von Heute Life 29.11.2026, 08:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein romantischer Rückzugsort mit Seeblick, Haubenküche und Wellness: Ein Hotel im Salzkammergut darf sich über eine besondere internationale Auszeichnung freuen. Das Hotel Das Traunsee – Das Hotel zum See in Traunkirchen wurde bei den erstmals im deutschsprachigen Raum vergebenen Readers’ Choice Awards des renommierten Reisemagazins "Condé Nast Traveller" auf Platz eins gewählt. Die Auszeichnung gab es in der Kategorie "Bestes Hotel für Paare".

Leser küren das beste Paarhotel

Anders als bei klassischen Hotelrankings entschied keine Fachjury über die Gewinner. Ausschließlich die Leserinnen und Leser des Reisemagazins gaben ihre Stimme ab. Die Readers’ Choice Awards haben in den USA bereits Tradition und wurden dort heuer zum 39. Mal vergeben. Nun gibt es das Format erstmals auch im deutschsprachigen Raum.

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Für die Gastgeber Monika und Wolfgang Gröller ist der erste Platz eine besondere Bestätigung ihres Konzepts. Das Haus setzt gezielt auf Angebote für Erwachsene, die Erholung, Genuss und gemeinsame Zeit suchen.

Sternekoch und Wellness direkt am See

Was Paare in Traunkirchen erwartet? Ein beeindruckendes Panorama auf den Traunsee und die umliegende Bergwelt, ein Spa mit privatem Badesteg sowie Sauna, Dampfbad und Eisgrotte. Wer es besonders entspannt mag, kann sich mit Massagen und Anwendungen mit Naturkosmetik verwöhnen lassen.

Die Top Ten Wellnesshotels in Europa i ?

Auch kulinarisch spielt das Hotel in einer eigenen Liga. Im Restaurant Bootshaus gibt Sternekoch Lukas Nagl den Ton an. Seine Küche setzt auf kompromisslos regionale Lebensmittel und eine raffinierte, zugleich reduzierte Zubereitung. Dafür wurde das Restaurant mit einem Michelin-Stern und vier Gault&Millau-Hauben ausgezeichnet.

Mehr als Kuscheln und Seeblick

Das Angebot reicht weit über klassische Romantik hinaus. Bei Formaten wie "How to Negroni", "How to Kaiserschmarrn" oder "Fisch & Koch" können Gäste selbst in die Welt der Kulinarik eintauchen. Weinliebhaber kommen beim Format "Social Wine" auf ihre Kosten.

Wer lieber draußen unterwegs ist, kann beim Wandern, Biken oder Eisbaden die Natur rund um den See erleben. Auch Breathwork und Kakaozeremonien stehen auf dem Programm.

Und Gastgeber Wolfgang Gröller zeigt seinen Gästen gerne persönlich seine Heimat – von traditionellen Plättenfahrten bis zu historischen Sehenswürdigkeiten wie dem alten Kloster oder dem Kalvarienberg.