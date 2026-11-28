i Marrakesch lockt mit orientalischem Flair, farbenfrohen Basaren und angenehm warmer Frühlingssonne. Pexels/Piotr Arnoldes 5 Orte Resturlaub? Diese 5 Trips locken mit billiger Anreise Das Urlaubskonto ist noch nicht ganz leer, die Sehnsucht nach einer Auszeit dafür umso größer. Höchste Zeit, die nächste Reise zu planen. Von Heute Life 28.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Draußen ist es grau, der Wecker klingelt gefühlt mitten in der Nacht und die Weihnachtsfeiertage können gar nicht schnell genug kommen. Doch ein Blick aufs Urlaubskonto könnte die Laune schlagartig heben. Wer noch ein paar freie Tage übrig hat, kann dem Alltag heuer noch einmal entfliehen – oder sich schon jetzt eine kleine Auszeit im neuen Jahr sichern.

Abseits der Hauptreisezeit lässt sich dabei mitunter ordentlich sparen. Laut dem "NowNext Reise-Report 2026/27" der Buchungsplattform Omio wollen 34 Prozent der befragten Deutschen künftig gezielt in der Nebensaison verreisen, um ihr Urlaubsbudget zu schonen. Weitere 24 Prozent möchten verstärkt nach Angeboten Ausschau halten oder flexibler planen. Doch wohin soll die Reise gehen? Diese fünf Destinationen machen selbst aus wenigen freien Tagen eine unvergessliche Auszeit.

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1. Straßburg

Verwinkelte Gassen, märchenhafte Fachwerkhäuser und der Duft von Glühwein: Wer sich noch eine Extraportion Weihnachtszauber gönnen möchte, wird im Elsass fündig. Am 27. November öffnet in Straßburg der traditionsreiche Christkindelsmärik, dessen Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht.

Abseits der festlich geschmückten Altstadt lohnt sich eine Bootsfahrt durch das malerische Viertel La Petite France. Den Abend lässt man am besten bei elsässischen Spezialitäten in einer urigen Weinstube ausklingen. Wer noch einen Tag dranhängen kann, sollte unbedingt einen Abstecher nach Colmar einplanen. Anreise: Ab Salzburg mit dem Zug hin und zurück ab 180 Euro, mit dem Bus ab 103 Euro.

2. Tromsø

Wer statt Winterflucht lieber ein echtes Winterabenteuer erleben möchte, sollte Kurs auf Nordnorwegen nehmen. Rund 350 Kilometer nördlich des Polarkreises versinkt Tromsø während der Polarnacht in einem faszinierenden Wechselspiel aus blauem Dämmerlicht und Dunkelheit.

Während tagsüber bei Bootsausflügen mit etwas Glück Buckelwale und Orcas zu sehen sind, beginnt abends die Jagd nach den Polarlichtern. Einen spektakulären Blick über die verschneite Stadt und die umliegenden Fjorde bietet die Seilbahn auf den Storsteinen. Anreise: Hin- und Rückflug ab Wien ab 327 Euro.

3. Marrakesch

Wenn Österreich im März noch mit dem Winter kämpft, lockt Marokko bereits mit angenehm warmen Tagen. In Marrakesch wartet hinter jeder Ecke ein neues Farbenspiel: duftende Gewürzberge, kunstvolle Keramik und die terrakottafarbenen Mauern der Medina. Zwischen dem geschäftigen Treiben der Basare bieten traditionelle Hammams und der kobaltblaue Jardin Majorelle einen willkommenen Rückzugsort. Dazu eine dampfende Tajine und frischer Minztee – und der Alltag scheint plötzlich ganz weit weg. Anreise: Hin- und Rückflug ab Wien ab 112 Euro.

4. Lissabon

Milde Temperaturen, nostalgische Straßenbahnen und ofenfrische Pastéis de Belém machen Portugals Hauptstadt auch im Dezember zum perfekten Ziel für einen Kurzurlaub. Zwischen den sieben Hügeln eröffnen sich immer wieder traumhafte Ausblicke über die roten Dächer bis zum Tejo.

Abends sorgen melancholische Fado-Klänge für Gänsehaut. Wer mehr Zeit mitbringt, erreicht die historische Stadt Évora in rund 80 Minuten mit dem Bus. Anreise: Hin- und Rückflug ab Wien ab 159 Euro.

5. Teneriffa

Bis zu 25 Grad im März, Atlantikstrände und spektakuläre Vulkanlandschaften: Auf Teneriffa lässt sich der Frühling vorziehen. Neben sonnigen Küstenorten locken der mächtige Teide, die grünen Wälder des Anaga-Gebirges und die historische Altstadt von La Laguna. Anreise: Hin- und Rückflug ab Wien ab 216 Euro.