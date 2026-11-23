i Hausmesse am 27.-28.11 Focus Hausmesse in Traiskirchen Jagd, Optik, Genuss: Zwei Tage Hausmesse im Focus Am 27. und 28. November zeigen zahlreiche Hersteller im Focus Traiskirchen ihre Neuheiten aus Jagd und Optik. Dazu gibt es Tombola und Kulinarik. Von Advertorial Heute 23.11.2026, 09:08 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Man kommt wegen der Neuheiten und bleibt wegen der Menschen. Genau darum geht es bei der Hausmesse im Focus in Traiskirchen, rund 20 Kilometer südlich von Wien. Am Freitag und Samstag treffen sich hier Jägerinnen und Jäger, Naturbegeisterte und alle, die sich für Ausrüstung rund um die Jagd interessieren.

Neuheiten für die Jagdsaison

Zahlreiche namhafte Hersteller bringen ihre aktuellen Produkte nach Traiskirchen. Einen Schwerpunkt bildet die Optik, von Ferngläsern über Zielfernrohre bis zu moderner Wärmebild- und Nachtsichttechnik. Viele Neuheiten können vor Ort in die Hand genommen und ausprobiert werden. Fachleute beraten persönlich.

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Präzision mit Tradition

Für Jäger zählt vor allem eines: der saubere, sichere Schuss. Beim Wüde Sau Bewerb ist genau diese Treffsicherheit gefragt. Die Keiler-Scheibe nähert sich dabei Schritt für Schritt, wie in der Praxis.

Tombola und Wiener Schmankerl

Bei der Tombola warten Preise im Wert von über 8.000 Euro. Für die Verpflegung sorgt I eat Vienna. Das Team serviert Wiener Klassiker wie Tafelspitz, Kaiserschmarrn oder Rostbraten in Häppchenform.Bei Essen und Getränken bleibt genug Zeit, alte Bekannte wiederzusehen und neue kennenzulernen. Kurz gesagt: Es gibt viel zu entdecken und noch mehr zu erleben.

Black Friday Deals im Shop

Wer sich für die nächste Saison ausrüsten will, kann im Shop sparen. Die Black Friday Deals gelten von 26. November bis 6. Dezember.