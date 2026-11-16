i Skigebiet Stuhleck nicoleseiser.at | nicoleseiser.at Winterspaß in der Steiermark Am Stuhleck ist der Winter groß und die Abfahrten lang 26 Pistenkilometer, Snowparks und ein Christkindlmarkt am Berg. Das größte Skigebiet im Osten Österreichs hat für jeden etwas zu bieten. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 04:45 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt diese Abfahrten, bei denen man am liebsten nie unten ankommen würde. Der Schnee knirscht, die Kurven werden immer länger, und vor dir liegt die verschneite Hochsteiermark. Am Stuhleck in Spital am Semmering gehören solche Momente einfach dazu, denn hier ziehen sich manche Pisten über fünf Kilometer am Stück ins Tal. Kein Wunder, dass das Stuhleck als größtes Skigebiet im Osten Österreichs gilt.

Pistenvergnügen für die ganze Familie

Zwischen 782 und 1.774 Metern Seehöhe warten 26 Pistenkilometer, davon 20 Kilometer leicht und 6 Kilometer mittelschwer. Damit ist das Stuhleck wie gemacht für Familien, Genießer und alle, die entspannt Kilometer sammeln wollen. Komfortable Vierer und Sechser Sesselbahnen sowie sechs Schlepplifte bringen dich nach oben. Wer seine Schwünge messen will, testet sich auf der Riesentorlaufstrecke mit Ski Movie oder auf der Speedcheck Piste.

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Lust aufs Stuhleck? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel kannst du Skipässe für das Stuhleck gewinnen. Alle Infos unter stuhleck.at

Für die Kleinsten und für Freestyler

Im Semmis Kinderland machen die jüngsten Skifans ihre ersten Schwünge. Und wer lieber durch die Luft fliegt, ist in den beiden Snowparks richtig, einer für Einsteiger, einer für Fortgeschrittene. Gestaltet werden sie von einer Shapecrew aus Ridern, die hier seit über 20 Jahren am Werk ist, und weil die Parks mehrmals pro Saison umgebaut werden, wartet immer wieder etwas Neues.

Yoonern, das gibt es nur hier

Ein Erlebnis, das es so nur am Stuhleck gibt, ist das Yoonern. Das Skibobabenteuer funktioniert wie ein Zipflbob auf Ski und begeistert Jung und Alt gleichermaßen. Wer einmal damit ins Tal gesaust ist, will gleich wieder hinauf.

Yoonern am Stuhleck TV Hochsteiermark, valantic Austria

Rodeln und Einkehr

Abseits der Pisten lockt die fünf Kilometer lange Familienrodelbahn. Und wenn der Hunger kommt, hast du die Wahl zwischen zwölf Gastronomiebetrieben, vom Panoramarestaurant W11 über den Kärntnerhof bis zur Schwaigerhütte und zur Friedrichhütte.

Bergadvent am Stuhleck

Im Dezember wird es am Stuhleck besonders stimmungsvoll. An der Bergstation Weißenelf findet beim Panoramarestaurant W11 der höchstgelegene Christkindlmarkt der Steiermark statt. Am 11., 12., 13., 18., 19. und 20. Dezember 2026 gibt es Standln, Livemusik, Kulinarik, ein Christkindlpostamt, Kunsthandwerk, einen Laternenwald, Eis und Krippenschnitzen sowie Geschichten zum Zuhören.