i Pisten für jeden Geschmack Semmering Skifahren vor Wien Am Semmering wird jeder Feierabend zum Skitag Eine Stunde von Wien entfernt warten Pisten unter Flutlicht, eine drei Kilometer lange Rodelbahn und Weltcupflair am Hirschenkogel. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 04:43 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal braucht es keinen langen Urlaub, um den Winter zu spüren. Manchmal reicht ein Nachmittag. Nur eine Zugstunde von Wien entfernt erhebt sich der Hirschenkogel über den historischen Semmeringpass, eines der meistbesuchten und bekanntesten Skigebiete Niederösterreichs. Er liegt an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark und ist wie gemacht für einen spontanen Skitag, für einen Ausflug mit der Familie oder für ein paar Schwünge nach der Arbeit.

Pisten für jeden Geschmack

Auf rund 14 Pistenkilometern zwischen 1.000 und 1.340 Metern Seehöhe treffen gemütliche Familienabfahrten, sportliche rote Pisten und die legendäre FIS Weltcup Panoramapiste aufeinander. Je 6,5 Kilometer sind blau und rot, ein Kilometer ist schwarz. Auf der Weltcupstrecke fahren alle zwei Jahre die besten Slalomläuferinnen der Welt um den Sieg. Wer es abenteuerlicher mag, findet eine Freeride Area und einen Mini Fun Park. Die Pisten werden zweimal täglich präpariert. Eine moderne Kabinenbahn mit Achtergondeln, die auch Fußgänger und Rodler nutzen können, und ein Vierersessellift bringen dich bequem nach oben, und 94 Schneekanonen sorgen für eine verlässliche Unterlage.

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Lust auf den Semmering? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel kannst du Skipässe für den Semmering-Hirschenkogel gewinnen. Alle Infos unter semmering.com

Skifahren unter Flutlicht

Was den Semmering so besonders macht, ist das Nachtpistenangebot. 13 der 14 Pistenkilometer sind beleuchtet, damit zählt der Hirschenkogel zu den bestausgeleuchteten Nachtskigebieten Europas. Beide Lifte fahren auch am Abend. Wenn die Lichter angehen und die Piste im Schein der Scheinwerfer glitzert, entsteht eine ganz eigene Stimmung. Zwischen 16 und 18 Uhr ruht der Betrieb, in dieser Zeit werden die Pisten frisch präpariert.

Ganz entspannt mit der Bahn

Das Auto kann ruhig zu Hause bleiben. Mit der ÖBB geht es direkt bis zum Bahnhof Semmering, von dort bringt dich der Wintershuttle zur Bergbahn. So wird der Skitag zum entspannten Ausflug ohne Stau und Parkplatzsuche.

Einkehr mit Aussicht

Am Gipfel auf 1.340 Metern wartet das Panoramarestaurant Liechtensteinhaus mit Blick über die Berge. Und wer gleich ein ganzes Wochenende bleiben will, findet im Sporthotel, nur wenige Gehminuten von den Liften entfernt, Restaurant, Spa und Fitnessbereich.

Die Wintersaison startet am 5. Dezember 2026.