i Topliner Shot vom Lift aus Snow Space Salzburg/Christian Schartner Snow Space Salzburg Hier wird der Skitag zur großen Gipfeltour Flachau, Wagrain und St. Johann/Alpendorf laden zu 210 Pistenkilometern über zwölf Gipfel und fünf Täler ein und dazu gibt es eine neue Bahn. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 04:42 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spürst du es? Dieses Kribbeln, wenn die Ski über frisch präparierte Pisten gleiten, der Schnee unter den Kanten knirscht und die verschneite Bergwelt vor dir liegt wie ein Wintertraum. Im Snow Space Salzburg ist genau das Programm. 210 bestens präparierte Pistenkilometer über 12 Gipfel und 5 Täler warten in den Wintersportorten Flachau, Wagrain und St. Johann/Alpendorf auf alle, deren Herz für den Schnee schlägt.

Mitten in Ski amadé

Das Skigebiet liegt mitten in Ski amadé und begeistert mit einer eindrucksvollen Bergkulisse, vielseitigen Abfahrten und herrlichen Ausblicken. Ob sportliche Abfahrten, gemütliche Schwünge durch die Winterlandschaft oder eine wohlverdiente Pause in einer urigen Skihütte: Hier finden ambitionierte Skifahrer, Familien und Einsteiger gleichermaßen ihr ganz persönliches Pistenglück.

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Lust auf Snow Space Salzburg? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel kannst du Skipässe für Hinterstoder gewinnen. Alle Infos unter snow-space.com

Die 12 PEAKS Trophy

Zwölf Gipfel, eine Tour. Mit der 12 PEAKS Trophy wird der Skitag zum Abenteuer. Sportliche Skifahrer erobern die 12 Gipfel Skiverbindung, eine der längsten Skirunden im Salzburger Land, an einem einzigen Tag und holen sich die Black Trophy. Genießer lassen sich mehr Zeit. Mit dem Gipfelpass von der Kassa sammeln sie die zwölf Gipfel für die Red Trophy über mehrere Tage oder die ganze Saison. Für die Kleinsten gibt es die neue Kids Trophy, bei der sie Wagraini, das Maskottchen vom Grafenberg, durchs Skigebiet begleiten, Rätsel lösen und seine Freunde besuchen. Unterwegs sorgen Aussichtspunkte, Speedchecks, Fotopoints und SkiMovie Strecken für Abwechslung. In Zahlen: 12 Gipfel, 5 Täler, 46 Kilometer Pisten, 21 Abfahrten und 30 Lifte.

Blick Bergstation Sesselbahn Hachau auf den Sonntagskogel und der Sesselbahn Sonntagskogel 2 Snow Space Salzburg | B. Schartner

Neu am Grafenberg

Mit der Saison 2026/27 beginnt am Grafenberg in Wagrain ein neues Kapitel. Die neue Grafenbergbahn mit Zehnerkabinen ersetzt die Bahn aus dem Jahr 1985 und die beiden Grafenberg Express Bahnen. Zwei Sektionen mit einer Mittelstation beim G-Link sorgen für eine bequeme Verbindung Richtung Flying Mozart und weiter nach Flachau. Dazu kommen mehr Platz in den Kabinen, eine höhere Förderleistung, moderne Skidepots und kurze Wege in der neuen Talstation.

Monte Popolo, der Geheimtipp für Familien

Nur einen Katzensprung entfernt liegt ein kleiner, aber feiner Skiberg: der Monte Popolo in Eben im Pongau. Die bisherige Kabinenbahn Grafenberg Express I zieht hierher um und fährt ab der Saison 2026/27 als Popolo I mit Achtergondeln. Sie ersetzt den Doppelsessellift aus dem Jahr 1972. Familien, Kinder und Einsteiger profitieren von komfortablen Kabinen, einer wettergeschützten Auffahrt und kürzeren Wartezeiten, und die günstigen Tagestarife machen den Familienskiberg noch attraktiver

Kinder mit Maskottchen Monti strecken die Hände in die Höhe Snow Space Salzburg/C. Huber

Bequem anreisen

Mit dem Auto geht es über die A10 Tauernautobahn direkt ins Skivergnügen. Wer lieber mit der Bahn fährt, steigt am Fernbahnhof St. Johann im Pongau aus. Von dort bringt dich der kostenlose Skibus in weniger als zehn Minuten zur Talstation der Alpendorf Gondelbahn, dem perfekten Einstieg in die 12 Gipfel Skiverbindung.

Save the date

4. und 5. Dezember 2026: SNOW FESTIVAL Flachau mit Boney M. Xperience, Münchener Freiheit, Lou Bega und Loona am Freitag sowie elektronischen Beats rund um Headliner BUNT. Am Samstag 4. bis 6. Jänner 2027: Audi FIS Ski Weltcup Flachau mit dem ersten Nachtriesentorlauf der Damen, dem legendären Nachtslalom und der Hermann Maier Star Challenge