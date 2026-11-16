i Skiabenteuer zum Sonnenaufgang Markus Kohlmayr Winterglück in Oberösterreich Hinterstoder & Wurzeralm - Winter wie er sein soll Lange Abfahrten, das Panorama des Toten Gebirges und der Duft von Kaiserschmarrn. Im Süden Oberösterreichs wartet ein echter Geheimtipp. Von Advertorial Heute 16.11.2026, 04:44 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manche Orte muss man nicht inszenieren, man muss sie einfach spüren. In Hinterstoder und auf der Wurzeralm zeigt sich der Winter auf glitzernden Pisten, er riecht nach Kaiserschmarrn, klingt nach Kinderlachen und liegt in langen Schwüngen. Dazu kommt ein Gefühl purer Gelassenheit. Und weil die Region ideal angebunden ist, bist du schnell und staufrei mittendrin.

Hinterstoder, das sportliche Herz

Hinterstoder ist das Weltcupskigebiet im Süden Oberösterreichs, mit 40 Pistenkilometern für alle, die gerne ordentlich Schwung holen. Auf der legendären Hannes-Trinkl-Abfahrt fährst du dort, wo sonst die Besten der Welt um Hundertstel kämpfen. Ein absolutes Muss ist die Höss Totale: 7,4 Kilometer am Stück und 1.400 Höhenmeter, eine Abfahrt, die man nicht vergisst. Moderne Anlagen wie die Hössbahn und ein vielfältiges Gastronomieangebot sorgen für Komfort und Genuss.

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Kinderglück im Sunny Kids Park

Mit 16.500 Quadratmetern ist der Sunny Kids Park das größte Kinderskiland Oberösterreichs. Hier entdecken die Pistenflitzer von morgen ihre Liebe zum Skisport, während die Eltern am 2000er Lift den Blick auf die schroffen Gipfel des Toten Gebirges genießen.

Zwei Skigebiete und 1000 Möglichkeiten Markus Kohlmayr

Die Wurzeralm, das sanfte Gegenstück

Wer es ruhiger mag, ist auf der Wurzeralm richtig. Familiär, sanft und sonnig präsentieren sich hier 22 Pistenkilometer mit kurzen Wegen und gemütlichen Hütten. Hinauf geht es mit der schnellsten Standseilbahn Europas, und oben wartet die heiße Schokolade auf der Sonnenterrasse. Wer abseits der Piste unterwegs sein will, kommt im Gebiet des Frauenkars beim Freeriden auf seine Kosten.

Lust auf Hinterstoder? Im großen "Heute schickt dich auf die Piste" Gewinnspiel kannst du Skipässe für Hinterstoder gewinnen.

Save the date Ab 20. Dezember 2026: Familiensonntage auf der Wurzeralm

6. März 2027: Radio OÖ Winterparty in Hinterstoder

13. März 2027: Stodern in Hinterstoder

20. März 2027: Genussgipfeln in Hinterstoder

Mehr als Skifahren

In beiden Skigebieten bringen Skischulen Anfänger und Fortgeschrittene sicher auf die Bretter, die Ausrüstung kann direkt vor Ort geliehen werden. Schneeschuhtrails und Langlaufrunden laden zu ausgedehnten Wintertouren ein. Und wer gerne früh aufsteht, sollte sich das 1st Line Skiabenteuer zum Sonnenaufgang nicht entgehen lassen.