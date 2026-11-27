i Gar nicht so sehr der Flug ist das Problem - sondern die Wartezeit bei Hitze und Kälte am Rollfeld. (Bild: picturedesk.com) Tierisches Risiko Hunde im Frachtraum! SO gefährlich ist die Reise Während Hundebesitzer ihren Urlaub antreten, muss der Vierbeiner oft alleine im Frachtraum ausharren. Für manche Hunde geht dies tödlich aus. Von Heute Tierisch 27.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Hundebesitzer ist ein Urlaub ohne ihren vierbeinigen Liebling schlichtweg undenkbar. Doch sobald das Reiseziel nur mit dem Flugzeug erreichbar ist, stehen Tierfreunde vor einer schwierigen Entscheidung. Während kleine Hunde bei vielen Fluggesellschaften in einer Transporttasche mit in die Passagierkabine dürfen, müssen größere Vierbeiner häufig im Frachtraum mitreisen. Was für uns Menschen lediglich ein paar Stunden Flugzeit bedeutet, kann für den Hund eine enorme körperliche und psychische Belastung darstellen.

Die größte Gefahr lauert oft am Boden

Entgegen der landläufigen Meinung werden Hunde nicht einfach in einen eiskalten, drucklosen Gepäckraum verfrachtet. Die für den Tiertransport vorgesehenen Bereiche verfügen über einen Druckausgleich und eine Temperaturregulierung.

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Besonders problematisch können allerdings die Wartezeiten auf dem Rollfeld werden. Bei Verspätungen, langen Umladezeiten oder technischen Problemen kann es dort zu erheblichen Temperaturschwankungen kommen. Hinzu kommen die ungewohnte Geräuschkulisse, die fremde Umgebung und die Trennung von der Bezugsperson. Ein Hund, der vor lauter Angst stark hechelt, kann dabei zusätzlich seinen Kreislauf belasten.

Diese Rassen sind besonders gefährdet

Besonders gefährdet sind kurzköpfige Hunderassen wie Möpse, Französische und Englische Bulldoggen. Ihre zuchtbedingt verengten Atemwege erschweren bereits unter normalen Umständen die Atmung und die Regulierung der Körpertemperatur. Historische Daten des US-Verkehrsministeriums zeigen ein erschreckendes Bild: Von 122 Hunden, deren Tod im Zusammenhang mit Flugreisen innerhalb eines Fünfjahreszeitraums bis 2010 gemeldet wurde, gehörte etwa die Hälfte zu den kurzköpfigen Rassen. Unter Stress können ihre Atemwege im schlimmsten Fall kollabieren.

Warum Beruhigungsmittel eher schaden als nützen

Dem Hund einfach eine Tablette zu geben, damit er den Flug verschläft, kann fatale Folgen haben. Die American Veterinary Medical Association (AVMA) warnt ausdrücklich davor, dass Beruhigungsmittel das Risiko für Herz-Kreislauf- und Atemprobleme während einer Flugreise erhöhen können. Besonders bedenklich ist dabei, dass im Frachtraum niemand den Zustand des Hundes kontinuierlich überwachen oder bei einem medizinischen Notfall während des Fluges unmittelbar eingreifen kann. Auch bei älteren Vierbeinern sowie Hunden mit Herz- oder Atemwegserkrankungen ist besondere Vorsicht geboten.

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Muss der Hund echt mit?

Nicht jeder Hund, der im Frachtraum transportiert wird, erleidet gesundheitliche Schäden – schwere Zwischenfälle sind gemessen an der Zahl der transportierten Tiere selten. Dennoch sollte eine solche Reise niemals leichtfertig gebucht werden. Ist der Flug unvermeidbar, sind eine gründliche tierärztliche Untersuchung, eine frühzeitige Gewöhnung an die Transportbox und möglichst eine Direktverbindung bei gemäßigten Temperaturen ratsam. Die Mitnahme in der Passagierkabine hat hingegen den Vorteil, dass die Bezugsperson Veränderungen im Verhalten oder gesundheitliche Auffälligkeiten wesentlich schneller bemerken kann.

Gerade bei einer gewöhnlichen Urlaubsreise sollte man sich deshalb die Frage stellen, ob man seinem Hund mit der Mitnahme tatsächlich einen Gefallen tut. Denn während wir Menschen uns auf Sonne, Strand und Meer freuen, weiß unser Vierbeiner nicht, warum er plötzlich stundenlang alleine in einer Transportbox ausharren muss. Ein Urlaub mit dem Auto oder eine liebevolle Betreuung zu Hause können für ihn die wesentlich angenehmere Alternative sein.