i Immer wieder fliegt ein illegaler Welpenhandel auf. (Auf dem Bild wurden 21 Dackelwelpen gerettet) Tierschutzverein St. Pölten Tierisch grausame Geschenke Achtung! Todkranke Welpen statt Weihnachtswunder Das Geschäft mit dem Tierleid boomt wieder: Gleich zweimal wurden innerhalb weniger Tage zahlreiche Welpen beschlagnahmt. Vier Pfoten schlägt Alarm. Von Heute Tierisch 26.11.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein entzückender Dackel mit treuherzigem Blick oder ein flauschiger Maltipoo mit Knopfaugen unter dem Christbaum? Was für manche Menschen die Erfüllung eines Weihnachtswunsches bedeutet, ist für skrupellose Welpenhändler ein lukratives Geschäft. Viel zu früh werden die Hundebabys ihren Müttern entrissen, unter oftmals katastrophalen Bedingungen transportiert und mit gefälschten Papieren über die Landesgrenzen gebracht. Dass innerhalb weniger Tage gleich zweimal zahlreiche Welpen beschlagnahmt wurden, ist für die Tierschutzorganisation Vier Pfoten ein trauriger Höhepunkt.

Wenn ein Lebewesen zum Modeaccessoire wird

Dass es sich bei den jüngsten Fällen ausgerechnet um Dackel und Maltipoos handelt, ist laut Vier Pfoten kein Zufall. Beide erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit. Doch während sich die Trends in den sozialen Medien beinahe im Wochentakt ändern, bleibt ein Hund im besten Fall 15 Jahre oder länger an unserer Seite.

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Besonders tragisch ist dabei auch das Schicksal der Mutterhündinnen, die hinter dem Geschäft mit den niedlichen Hundebabys oftmals unsichtbar bleiben. Sie werden bei illegalen Vermehrern unter elenden Bedingungen gehalten und als Gebärmaschinen missbraucht.

Per Mausklick ins Unglück

Was auf den ersten Blick wie ein unkomplizierter und vielleicht sogar günstiger Welpenkauf aussieht, kann sich schnell zum finanziellen und emotionalen Albtraum entwickeln. Fehlende Impfungen, Infektionskrankheiten, Parasiten und mangelnde Sozialisierung können schwerwiegende Folgen haben. Im schlimmsten Fall stirbt das sehnsüchtig erwartete Familienmitglied bereits wenige Tage nach seiner Ankunft.

Unsere Haustiere freuen sich über ganz bestimmte Geschenke am meisten:

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Wer einen Welpen im Internet bestellt, ohne ihn und seine Mutter zuvor persönlich kennengelernt zu haben, riskiert laut Vier Pfoten nicht nur den Kauf eines kranken Tieres, sondern unterstützt damit auch kriminelle Strukturen, die aus dem Leid der Vierbeiner längst ein Millionengeschäft gemacht haben.

Bei diesen Anzeichen müssen die Alarmglocken schrillen

Vier Pfoten fordert verstärkte Kontrollen, gezielte Schulungen von Einsatzkräften und eine bessere Zusammenarbeit der zuständigen Behörden. Doch auch die Käufer selbst tragen eine enorme Verantwortung. Wer sich für einen Hund vom Züchter entscheidet, sollte bei folgenden Warnsignalen unbedingt Abstand vom Kauf nehmen:

- Das Muttertier wird den Interessenten nicht gezeigt. - Gesundheitspapiere und Untersuchungsbefunde der Elterntiere fehlen. - Der Anbieter verkauft zahlreiche unterschiedliche Hunderassen. - Der Verkäufer interessiert sich kaum für die zukünftigen Haltungsbedingungen - Der Hund kann bequem per Mausklick bestellt werden. - Liebe lässt sich nicht in Geschenkpapier wickeln

Wer sich tatsächlich ein Leben mit einem Hund wünscht, sollte zunächst die heimischen Tierheime besuchen. Dort warten unzählige wunderbare Vierbeiner darauf, endlich wieder geliebt zu werden, denn ein Tier sollte jedoch niemals eine spontane Weihnachtsüberraschung sein. Die Entscheidung für ein neues Familienmitglied muss wohlüberlegt sein und von allen Beteiligten mitgetragen werden.

Ein Hund braucht keinen Platz unter dem Christbaum, sondern einen festen Platz im Leben seiner Menschen – und zwar auch dann noch, wenn Weihnachten längst vorbei ist.