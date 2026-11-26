Bei einem Einsatz im Salzburger Hallein (Tennengau) ging es am Mittwoch um Leben und Tod! Zwei Polizisten wurden zu einem leblosen 60-Jährigen gerufen. Die beiden Beamten, die auch als Polizeisanitäter ausgebildet sind, erkannten sofort den Ernst der Lage: Der Mann hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.
Die Polizisten zögerten keine Sekunde und begannen umgehend mit der Wiederbelebung. Neben einer Herzdruckmassage kam auch der Defibrillator der Polizei zum Einsatz.
Gemeinsam mit dem alarmierten Rettungsdienst und einem Notarztteam gelang es schließlich, den Kreislauf des 60-Jährigen zu stabilisieren.
Anschließend wurde der Mann mit einem Notarzthubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen.