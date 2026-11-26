i Durch ihren Einsatz retteten die Polizisten das Leben des Mannes. iStock Erlitt Herzstillstand Polizisten wurden Lebensretter – reanimierten Mann (60) Zwei Polizisten wurden am Mittwoch in Hallein zu Lebensrettern. Ein 60-Jähriger hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Von Österreich Heute 26.11.2026, 19:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Einsatz im Salzburger Hallein (Tennengau) ging es am Mittwoch um Leben und Tod! Zwei Polizisten wurden zu einem leblosen 60-Jährigen gerufen. Die beiden Beamten, die auch als Polizeisanitäter ausgebildet sind, erkannten sofort den Ernst der Lage: Der Mann hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.

Defibrillator im Einsatz

Die Polizisten zögerten keine Sekunde und begannen umgehend mit der Wiederbelebung. Neben einer Herzdruckmassage kam auch der Defibrillator der Polizei zum Einsatz.

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Mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Gemeinsam mit dem alarmierten Rettungsdienst und einem Notarztteam gelang es schließlich, den Kreislauf des 60-Jährigen zu stabilisieren.

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Anschließend wurde der Mann mit einem Notarzthubschrauber ins Uniklinikum Salzburg geflogen.