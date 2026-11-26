i Glasfaserausbau, digitale Souveränität und Grundrechte: Der neue ISPA-Präsident Florian Parnigoni nennt seine wichtigsten Vorhaben. ISPA Florian Parnigoni Neuer ISPA-Präsident will Europa-Digitalbranche stärken Florian Parnigoni ist neuer Präsident der österreichischen Internetwirtschaft. Er will EU-Partnerschaften stärken und neue Belastungen verhindern. Von Digital Heute 26.11.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Mitglieder der ISPA – Internet Service Providers Austria – haben Florian Parnigoni am 12. November zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt damit an der Spitze des Dachverbands der österreichischen Internetwirtschaft auf seinen Vorgänger. Parnigoni ist seit 2020 im ISPA-Vorstand tätig gewesen und war zuletzt Kassier sowie Leiter der Arbeitsgruppe Security.

Beruflich ist Parnigoni seit 1997 in der Internetwirtschaft tätig. Bei spusu begleitete er nach eigenen Angaben die Entwicklung vom kleinen Unternehmen zum mittelständischen Betrieb. Als langjähriger COO und Prokurist habe er umfassende Erfahrung in der Telekommunikationsbranche sowie mit wirtschaftlichen und regulatorischen Fragen gesammelt.

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In seiner neuen Funktion will er vor allem die Interessen der Mitgliedsunternehmen gegenüber Politik und Wirtschaft vertreten. "Mein zentraler Auftrag ist es, ihre Meinungen und Positionen zu sammeln und in prägnanter Form an die entsprechenden Stakeholder:innen in Wirtschaft und Politik zu kommunizieren", sagt Parnigoni. Gemeinsam mit ISPA-Generalsekretär Stefan Ebenberger wolle er bestehende Kontakte pflegen und neue Partner gewinnen.

Fokus auf EU-Regeln und Glasfaserausbau

Ein Schwerpunkt seiner Amtszeit liegt auf europäischen Gesetzesvorhaben. Besonders wichtig seien ihm die Umsetzung des Digital Networks Act und des Cyber Security Acts. Auch in Österreich will sich die ISPA in laufende Gesetzgebungsverfahren einbringen, etwa bei der Novelle des Telekommunikationsgesetzes. Dabei sollen Grundrechte und Rechtssicherheit im Blick bleiben.

Für die kommenden fünf Jahre erwartet Parnigoni, dass künstliche Intelligenz zunehmend in Geschäftsabläufe und Sicherheitsarchitekturen einzieht. Gleichzeitig werde die digitale Souveränität Europas wichtiger. Europa dürfe sich nicht einseitig von außereuropäischen Cloud-Diensten abhängig machen. Entscheidend seien Kooperation und ausgewogener Wettbewerb, aber auch die Zusammenarbeit mit Partnern außerhalb Europas.

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Auf die Telekommunikationsbranche komme zudem der Wechsel von Kupferleitungen zu Glasfasernetzen zu. Damit der Ausbau schneller vorangeht, fordert Parnigoni Rechtssicherheit, ausreichend Netzkapazitäten und raschere Genehmigungsverfahren. Auch faire Wettbewerbsbedingungen seien dafür notwendig.

ISPA gegen neue Abgaben

Kritisch sieht der neue Präsident Überlegungen zu zusätzlichen Abgaben für die Digital- und Telekommunikationsbranche. "Neue Steuern durch die Hintertür wirken sich unweigerlich negativ auf die heimische Wirtschaft, Innovationskraft und die digitale Zukunft aus", sagt Parnigoni. Besonders strikt lehne er rückwirkende Belastungen ab.

Auch beim Schutz digitaler Grundrechte will die ISPA ihre bisherige Linie fortsetzen. Netzneutralität, Datenschutz und ein offenes Internet blieben zentrale Anliegen. Bei der Diskussion um Messenger-Überwachung sei der Verband kritisch, aber konstruktiv aufgetreten. Zugleich würden Cyberkriminalität und Gefahren für Minderjährige im Netz an Bedeutung gewinnen. Parnigoni spricht sich für einen Ausgleich zwischen wirksamer Strafverfolgung und Grundrechtsschutz aus.

Die ISPA wurde 1997 gegründet und vertritt nach eigenen Angaben rund 220 Unternehmen aus den Bereichen Internetzugang, Inhalte und digitale Dienstleistungen. Im kommenden Jahr feiert der Verband sein 30-jähriges Bestehen.