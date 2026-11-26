i Eine Analyse von knapp zwei Millionen Domains zeigt Österreichs digitale Abhängigkeit. Besonders die öffentliche Hand setzt auf Microsoft 365. iStock / Getty Images / tiero Brisante IT-Abhängigkeit Österreichs Daten liegen oft in ausländischer Hand Drei Viertel der Server stehen in Österreich oder der EU. Doch nur 13,1 Prozent der Infrastruktur sind österreichisch kontrolliert. Von Digital Heute 26.11.2026, 18:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Server stehen häufig in Österreich oder anderen EU-Staaten. Die Kontrolle über die dahinterliegende Infrastruktur liegt aber vielfach im Ausland. Eine neue Analyse von knapp zwei Millionen Domains zeigt, wie abhängig Unternehmen und Behörden von internationalen IT-Konzernen sind. Besonders deutlich wird das bei Microsoft 365.

Wo ein Server steht, sagt wenig darüber aus, wer ihn tatsächlich kontrolliert. Das zeigt eine gemeinsame Untersuchung von EY Österreich und Risikomonitor. Dafür wurden knapp 1,9 Millionen Domains analysiert. Bei 75,9 Prozent lagen die Server physisch in Österreich oder einem anderen EU-Land. Betrachtet man allerdings die Eigentümer der Betreiber, waren nur 13,1 Prozent österreichisch kontrolliert.

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Der Unterschied ist erheblich: Ein Rechenzentrum kann in Wien stehen, während der Betreiber zu einem Konzern im Ausland gehört. Nach dem Eigentümerland entfielen 45,3 Prozent auf Deutschland und 24,5 Prozent auf die USA. Zusammen kontrollieren Unternehmen aus diesen beiden Ländern damit knapp 70 Prozent der untersuchten Infrastruktur.

Weniger Server stehen in Österreich

Auch beim Hosting selbst zeigt sich eine Verschiebung. Der Anteil der Domains, deren Server in Österreich stehen, sank laut Studie von 30,9 Prozent im Mai auf 28 Prozent im November 2026. Gleichzeitig stieg der Anteil der USA, Großbritanniens und Kanadas von 19,4 auf 21,6 Prozent. Die übrige EU blieb mit 47,9 Prozent weitgehend stabil.

Die Autoren weisen allerdings darauf hin, dass diesmal deutlich mehr Domains untersucht wurden. Die Werte sind deshalb nur eingeschränkt mit der vorherigen Erhebung vergleichbar. Ob sich daraus ein längerfristiger Trend entwickelt, lässt sich noch nicht sagen.

Auch bei der Verwaltung von Internetadressen zeigt sich die Abhängigkeit. Zwar haben 36,6 Prozent der untersuchten .at-Domains einen Registrar mit Firmensitz in Österreich. Werden die Eigentümer dieser Dienstleister berücksichtigt, sinkt der österreichische Anteil aber auf acht Prozent. Deutschland kommt in dieser Betrachtung auf 52,2 Prozent.

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Microsoft 365 dominiert bei Behörden

Besonders auffällig ist die Konzentration bei der öffentlichen Hand. Von 231 untersuchten Organisationen nutzen 174 einen Microsoft-365-Tenant. Das entspricht rund 75 Prozent. 121 Organisationen wickeln ihre E-Mail-Kommunikation über Microsoft 365 ab.

Zwar stehen 81 Prozent der erfassten Server dieser Einrichtungen physisch in Österreich. Bei den untersuchten Internetadressen mit der Endung .gv.at liegen sogar 99 Prozent der Server in Österreich oder der EU. Gleichzeitig laufen 33 Prozent dieser Domains auf der Infrastruktur großer US-Cloud-Anbieter.

Auch bei E-Mail-Diensten ist der österreichische Einfluss gering. Nach dem Firmensitz der Anbieter entfallen 30,5 Prozent auf Österreich. Werden deren Eigentümer berücksichtigt, bleiben nur acht Prozent. Deutschland und die USA kommen zusammen auf mehr als 60 Prozent der untersuchten Verbindungen zu Mail-Anbietern.

Störungen könnten viele Dienste treffen

Die starke Abhängigkeit von wenigen Anbietern birgt laut den Studienautoren auch Risiken bei Ausfällen und Sicherheitsvorfällen. Auf die zehn größten Netzbetreiber entfallen 53,2 Prozent aller untersuchten Domains. Der größte einzelne Anbieter ist der deutsche Hosting-Dienstleister Hetzner mit 211.671 Domains.

"Digitale Souveränität heißt nicht, auf internationale Anbieter zu verzichten. Sie heißt, Abhängigkeiten transparent zu machen, Wahlmöglichkeiten zu erhalten und für kritische Systeme belastbare Alternativen vorzubereiten", sagt Gottfried Tonweber, Cybersecurity-Leiter bei EY Österreich.

Die Untersuchung empfiehlt Unternehmen und Behörden deshalb, nicht nur den Serverstandort, sondern auch Eigentümerstruktur, Rechtsordnung und Wechselmöglichkeiten zu prüfen. Für besonders sensible Daten und wichtige Systeme sollten zudem Notfallpläne und Alternativen vorbereitet werden. Ziel sei nicht vollständige digitale Unabhängigkeit, sondern mehr Wahlfreiheit und weniger einseitige Abhängigkeit von einzelnen Anbietern.