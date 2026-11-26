i Beim IT-Branchentreffen in der Scalaria standen KI, Cybersecurity und Cloud im Mittelpunkt. Erstmals wurde auch ein Channel Impact Award vergeben. Markus Schneidhofer // Kreativkuchl Fotoschmiede Ingram Micro Summit IT-Branche diskutierte über KI und neue Chancen 180 Teilnehmer, 24 Fachsessions und acht ausgezeichnete Unternehmen: Der Ingram Micro Summit am Wolfgangsee ist gewachsen. Von Digital Heute 26.11.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Ingram Micro Innovation & Solution Summit ist in seiner zweiten Auflage deutlich gewachsen. 180 Teilnehmer kamen am Wolfgangsee zusammen, um über Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und die Zukunft der IT-Branche zu diskutieren. Auch acht Unternehmen und ein Channel-Manager wurden ausgezeichnet.

Ingram Micro lud am 26. November zum zweiten Innovation & Solution Summit in die Scalaria am Wolfgangsee. Mit 180 Teilnehmern verzeichnete das Branchentreffen laut Veranstalter einen deutlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Hersteller, IT-Dienstleister, Kunden und Branchenexperten nutzten die Veranstaltung zum Austausch über neue Technologien und Geschäftsmöglichkeiten.

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Unter dem Motto "Unlock Tomorrow" standen insgesamt 24 Fachsessions, Workshops und Vorträge auf dem Programm. Inhaltlich ging es unter anderem um Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Cloud, Datensouveränität und Automatisierung. Auch die KI-gestützte Plattform Xvantage von Ingram Micro wurde vorgestellt. Zwölf Hersteller- und Technologiepartner gestalteten das Programm mit.

Auszeichnungen für acht Unternehmen

Ein Höhepunkt war die Awardverleihung beim Galadinner. Ingram Micro zeichnete dabei TEMS, Nagarro, Nipcon Communication, iC Consult, Proxysec, Indeno, Cancom Austria und Navax in unterschiedlichen Kategorien aus.

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Erstmals wurde außerdem der Channel Impact Award vergeben. Damit sollen Persönlichkeiten gewürdigt werden, die den österreichischen IT-Channel prägen. Die erste Auszeichnung erhielt Michael Salat, Channel Account Manager bei Cisco Systems Austria.

Neben den Fachvorträgen stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Ein Impulsvortrag von Arzt und Kommunikationsexperten Roman Szeliga beschäftigte sich mit Kommunikation und Vertrauen im digitalen Zeitalter. Unter dem Titel "Herzschlagqualität im Zeitalter der KI" gab er Denkanstöße für Zusammenarbeit in einer zunehmend automatisierten Arbeitswelt.

Ingram-Micro-Österreich-Chef Adolf Markones bezeichnete die Veranstaltung als wichtigen Treffpunkt für die Branche. Die Teilnehmerzahl bestätige die Bedeutung des Formats, erklärte er. Der Summit solle dabei helfen, technologische Entwicklungen einzuordnen und daraus konkrete Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen abzuleiten.