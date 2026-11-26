i Österreich liegt auf Platz 15 der betroffenen Länder. Die gefälschten Shops nutzen bekannte Marken und locken mit vermeintlichen Black-Friday-Schnäppchen. iStock / Getty Images / ArtistGNDphotography Angeblich Marken zu Spottpreis 10.000 Fake-Shops locken mit Black-Friday-Angeboten Ein Netzwerk aus mehr als 10.000 Fake-Shops kopiert bekannte Marken. Sogar KI-Assistenten empfehlen die Betrugsseiten. Von Digital Heute 26.11.2026, 18:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein riesiges Netzwerk gefälschter Online-Shops soll Kunden rund um den Black Friday in die Falle locken. Die Betreiber kopieren bekannte Mode- und Luxusmarken, nutzen Google für ihre Sichtbarkeit und tauchen sogar in Empfehlungen von KI-Assistenten auf. Auch Österreich ist betroffen.

Das Cybersicherheitsunternehmen NordVPN hat nach eigenen Angaben ein Netzwerk mit mehr als 10.000 gefälschten Online-Shops aufgedeckt. Die Seiten geben sich in 26 Ländern als offizielle Händler von insgesamt 166 Mode- und Luxusmarken aus. Mit Angeboten für Adidas, Dr. Martens, Ralph Lauren oder Birkenstock sollen sie Kunden zum Einkaufen verleiten. Hinter dem Netzwerk stecke vermutlich ein einziger chinesischsprachiger Betreiber.

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Besonders brisant: Viele der Seiten sind nicht nur für klassische Suchmaschinen optimiert. Auch KI-Assistenten können auf die gefälschten Shops hereinfallen. Laut NordVPN empfahl Perplexity bei Tests zwei solcher Seiten neben seriösen Händlern. ChatGPT und Gemini hätten ebenfalls weitere Fake-Shops aus dem Netzwerk genannt.

Auch Österreich unter den betroffenen Ländern

Zum Stichtag 3. November 2026 waren laut Untersuchung 1.574 Shops vollständig aktiv. Österreich liegt im internationalen Vergleich auf Platz 15 der am stärksten betroffenen Länder. Deutschland belegt Platz zwei, die Schweiz Platz neun.

Die Betrugsseiten sehen den Original-Websites der Marken zum Verwechseln ähnlich. Sie verwenden die passende Sprache und Währung, zeigen lokale Adressen und präsentieren Logos bekannter Zahlungsanbieter. Diese seien allerdings gefälscht, warnt NordVPN. Wer den Betrug erst beim Bezahlen bemerkt, könnte seine Kreditkartendaten bereits preisgegeben haben.

Die Shops basieren laut Analyse auf einer gemeinsamen WordPress- und WooCommerce-Vorlage. Technische Übereinstimmungen wie identische Dateien, gleiche Administratorkonten und sogar ein wiederkehrender Schreibfehler in Support-Adressen sollen die Verbindung zwischen den Seiten belegen. Die Betreiber wechseln zudem regelmäßig Domains und nutzen teilweise alte Internetadressen mit vorhandener Suchmaschinen-Historie, um schneller sichtbar zu werden.

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KI-Assistenten führen zu Betrugsseiten

Besonders problematisch ist die gezielte Optimierung für Suchmaschinen. Die Fake-Shops veröffentlichen Produktdaten und strukturierte Informationen, die auch für Google Shopping geeignet sind. Dadurch können sie bei Suchanfragen nach günstigen Markenprodukten weit oben auftauchen.

NordVPN testete außerdem, welche Ergebnisse KI-Assistenten bei typischen Shopping-Anfragen liefern. Dabei wurde etwa ein gefälschter Vero-Moda-Shop neben Zalando und La Redoute empfohlen. Eine andere Seite erschien als offizieller Dr.-Martens-Outlet-Shop für Irland. Auch ChatGPT und Gemini verwiesen laut Untersuchung auf weitere Seiten aus dem Netzwerk.

Die Betrüger setzen auf vermeintlich attraktive, aber nicht völlig unrealistische Preise. Adidas-Sneaker wurden auf gefälschten Seiten etwa um 38 bis 89 Euro angeboten, Kleidung von Vero Moda um 12 bis 22 Euro. Statt konkreter Rabattangaben dienen Begriffe wie "Outlet", "Sale" und "Black Friday" als Lockmittel.

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So schützt du dich vor Fake-Shops

NordVPN rät dazu, Online-Shops möglichst direkt über die offizielle Website einer Marke oder deren App aufzurufen. Links aus Suchmaschinen, sozialen Netzwerken oder KI-Empfehlungen sollten vor dem Einkauf genau überprüft werden. Schon kleine Abweichungen in der Internetadresse können auf einen Betrugsversuch hindeuten.

Auch bekannte Zahlungslogos sind kein Sicherheitsbeweis. Die gefälschten Shops zeigen laut Untersuchung etwa PayPal-, Klarna- oder Mastercard-Symbole, verwenden beim Bezahlen aber andere, selbst gehostete Systeme. Wer bereits Kartendaten auf einer verdächtigen Seite eingegeben hat, sollte umgehend die Bank kontaktieren und die Karte sperren lassen.

Die Untersuchung stammt vom Threat-Intelligence-Team von NordVPN. Das Unternehmen gibt an, die Seiten technisch analysiert zu haben, ohne dort Konten anzulegen oder Einkäufe zu tätigen. Die Ergebnisse sind daher als Angaben des Cybersicherheitsanbieters einzuordnen. Eine unabhängige Überprüfung des gesamten Netzwerks liegt in der vorliegenden Pressemitteilung nicht vor.