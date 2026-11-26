In modernen Computerchips stecken auf kleinstem Raum Kilometer an winzigen Kupferleitungen. Je kleiner diese Drähte werden, desto schlechter leiten sie Strom – ein Problem für die Weiterentwicklung von Prozessoren. Doch ein neues Material könnte das ändern.
Forscher der Stanford University haben hauchdünne Bänder aus dem Material Niobphosphid hergestellt. Diese sind nur sechs Nanometer breit – tausendmal dünner als ein menschliches Haar. Das Erstaunliche: Je schmaler die Drähte werden, desto besser leiten sie Strom. Bei Kupfer ist es genau umgekehrt.
Nach Angaben von Forschung und Wissen haben die Wissenschaftler Haotian Su und Eric Pop ihre Ergebnisse im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Die neuen Nanobänder funktionieren bei Raumtemperatur und brauchen keine spezielle Kühlung.
Das Geheimnis liegt in der Physik des Materials: Niobphosphid ist ein sogenanntes topologisches Halbmetall. Der Strom fließt dabei verstärkt über die Oberflächen und Kanten des Materials. Je schmaler der Draht, desto größer wird dieser Anteil – und desto besser die Leitung.
Für die Praxis könnte das enorme Vorteile bringen. Ein moderner Computerchip enthält auf Briefmarkengröße rund 100 Kilometer an Leitungen.
Bei KI-Chips, die riesige Datenmengen verarbeiten, wird der Energieverbrauch für den Transport von Informationen immer wichtiger.
Bis das neue Material in Serienprozessoren landet, muss es aber noch weitere Prüfungen überstehen.
Haltbarkeit, Temperaturverhalten und die Integration in die Chip-Fertigung müssen noch getestet werden. Auch die Produktion großer Mengen gleichmäßiger Nanobänder ist eine Herausforderung.