i Für die Analyse verglich MPB die europäischen Ankaufspreise für neuwertige Geräte im Oktober 2021 und Oktober 2026. iStock / Getty Images / BraunS Versteckter Schatz im Kasten Alte Digitalkameras sind jetzt wieder viel Geld wert Hast du noch eine alte Kompaktkamera zu Hause? Die könnte jetzt deutlich mehr wert sein als vor Jahren. Ein Modell stieg um 321 Prozent. Von Digital Heute 26.11.2026, 17:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vielleicht liegt bei dir zu Hause ein kleiner Schatz: Viele ältere Digitalkameras sind heute deutlich mehr wert als noch vor fünf Jahren. Der Trend zu Retro-Kameras und die hohe Nachfrage nach kompakten Geräten treiben die Preise in die Höhe.

Laut einer aktuellen Analyse erzielen 78 Prozent der Kompaktkamera-Modelle einen höheren Ankaufspreis. Im Durchschnitt legten die Preise um rund 24 Prozent zu. Besonders gefragt sind dabei Modelle von Canon, Fujifilm und Panasonic.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach Angaben des Kamera-Handelsunternehmens MPB verzeichnete die Canon PowerShot G12 mit 321 Prozent den größten Preisanstieg der gesamten Analyse. Auch die Canon PowerShot G7 X II und das Vorgängermodell G7 X sind aktuell sehr beliebt.

Spiegelreflex-Kameras sind die Verlierer

Anders sieht es bei älteren Spiegelreflex-Kameras (DSLR) aus. Deren Ankaufspreise liegen mittlerweile um rund ein Drittel niedriger als noch vor fünf Jahren. Auch bei spiegellosen Systemkameras (DSLM) sind die Preise im Schnitt um 22 Prozent gesunken.

Diese alten Mobiltelefone und Smartphones sind ein Vermögen wert i ?

Es gibt aber Ausnahmen: Einige kompakte spiegellose Modelle wie die Fujifilm X-M1 oder die Panasonic Lumix DMC-GM5 konnten dem Trend trotzen und legten im Wert zu.

Fast 900 Modelle untersucht

Für die Analyse verglich MPB die europäischen Ankaufspreise für neuwertige Geräte im Oktober 2021 und Oktober 2026. Insgesamt wurden 883 Kamera- und Objektivmodelle untersucht. Bei 127 davon – das entspricht rund 14 Prozent – lag der aktuelle Preis höher als vor fünf Jahren.

Wer also noch eine alte Kompaktkamera zu Hause hat, sollte vielleicht mal nachschauen, was sie aktuell wert ist. Der Verkauf könnte sich lohnen.