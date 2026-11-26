i Welche Informationen genau abrufbar sind, hängt von der jeweiligen Batteriekategorie ab. iStock / Getty Images / baranozdemir Pflicht ab Februar 2027 Bald keine Batterien ohne QR-Code mehr zulässig Die EU schreibt ab Februar 2027 QR-Codes auf allen Batterien vor. Per Smartphone sind zusätzliche Informationen abrufbar. Von Digital Heute 26.11.2026, 17:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verbraucher können künftig mit einem einfachen Scan mit ihrem Smartphone mehr über ihre Batterien erfahren. Ab dem 18. Februar 2027 müssen alle in der EU verkauften Batterien und Akkus mit einem QR-Code versehen sein.

Der Code macht unter anderem Hinweise zur richtigen Entsorgung und die EU-Konformitätserklärung zugänglich. Welche Informationen genau abrufbar sind, hängt von der jeweiligen Batteriekategorie ab.

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Wie "Chip" berichtet, muss der Code sichtbar, lesbar und dauerhaft auf die Batterie gedruckt oder eingraviert werden.

Ist die Batterie zu klein, gehört der Code stattdessen auf die Verpackung und die Begleitunterlagen.

Keine Nachrüstpflicht für Verbraucher

Eine gute Nachricht für alle, die bereits Batterien zu Hause haben: Es gibt keine Nachrüstpflicht. Bestehende Batterien müssen weder mit einem Code versehen noch ausgetauscht werden.

Für bestimmte Batteriekategorien führt der QR-Code zu einem digitalen Batteriepass. Das betrifft Batterien von E-Bikes, E-Scootern, Elektrofahrzeugen sowie Industriebatterien mit mehr als zwei Kilowattstunden Kapazität.

Weitere Daten folgen später

Zusätzliche Angaben wie der CO₂-Fußabdruck, der Rezyklatgehalt und Informationen zur Lieferkette werden erst später verpflichtend. Die EU berät derzeit noch über weitere Anpassungen der Batterieverordnung.