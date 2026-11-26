i Xiaomi 18 Pro Max im Test: Besonders auffällig ist das zusätzliche 2,9-Zoll-Display auf der Rückseite. Rene Findenig Smartphone-Test Das Xiaomi 18 Pro Max überrascht dich von allen Seiten Zwei 200-Megapixel-Kameras, ein zweites Display auf der Rückseite und ein riesiger Akku: Xiaomi setzt beim neuen Flaggschiff auf ungewöhnliche Ideen. Von Rene Findenig 26.11.2026, 17:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem Xiaomi 18 Pro Max will der chinesische Hersteller in der absoluten Smartphone-Oberklasse mitspielen. Dafür fährt das neue Flaggschiff ordentlich auf: zwei 200-Megapixel-Kameras, ein besonders helles OLED-Display, ein zweiter Bildschirm auf der Rückseite und ein Akku mit 7.050 mAh. Dazu kommen ein neuer Snapdragon-Prozessor und zahlreiche KI-Funktionen. Der Preis beginnt bei 1.599,90 Euro. Das ist eine Ansage, aber nicht ungewöhnlich unter den aktuellen Flaggschiffen. Doch rechtfertigt die Ausstattung den hohen Betrag? Die auffälligste Besonderheit des Xiaomi 18 Pro Max befindet sich nicht auf der Vorderseite, sondern hinten. Rund um die Kamera hat Xiaomi ein zusätzliches Display integriert.

Das 2,9 Zoll große AMOLED-Panel ist mehr als eine Spielerei, auch wenn es noch nicht allzu viel kann. Es soll den Alltag erleichtern und eröffnet vor allem bei der Fotografie neue Möglichkeiten. Mit einer Auflösung von 976 x 596 Pixeln und einer Pixeldichte von 400 PPI ist der kleine Bildschirm praktisch. Dazu kommen eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.000 Nits. Xiaomi verwendet dafür ein Panel, das technisch eng mit dem großen Hauptdisplay verwandt ist. Geschützt wird es durch Gorilla Glass Victus 2. Der wichtigste Anwendungsbereich ist die Kamera. Das Back Display dient als Sucher für die rückseitigen Kameras. Damit kannst du Selfies mit den Hauptkameras knipsen.

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Auch für Vlogs ist das praktisch. Die Vorschau erleichtert die Bildkontrolle, während die Rückkameras Videos mit bis zu 8K und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen können. Bei Gruppen-Selfies kann das Smartphone außerdem automatisch auf den Ultraweitwinkel wechseln, wenn mehr als drei Personen erkannt werden. Der zweite Bildschirm kann aber noch mehr. Benachrichtigungen, Anrufe, Karteninformationen und Hinweise zu Lieferdiensten lassen sich dort anzeigen. Texte, Bilder, Bordkarten und QR-Codes können angeheftet werden. Hinzu kommen individualisierbare Hintergrundbilder und Widgets. Aber: Da ginge noch so viel mehr – man darf hoffen, dass Xiaomi da noch einige Updates nachliefert.

Leica-Kameras mit jeweils 200 Megapixeln

Bei der Kamera macht Xiaomi keine halben Sachen. Das Pro Max verfügt über zwei 200-Megapixel-Sensoren, die gemeinsam mit Leica entwickelt wurden. Die Hauptkamera setzt auf den Light-Fusion-960L-Sensor mit einer Größe von 1/1,28 Zoll. Dazu kommen eine lichtstarke Blende von f/1,67 und eine optische Bildstabilisierung. Das soll vor allem bei schwierigen Lichtverhältnissen und Gegenlicht helfen. Die zweite 200-Megapixel-Kamera übernimmt den Telebereich. Hier kommt ein Samsung-HP5-Sensor im Format 1/1,56 Zoll zum Einsatz. Auch dieses Modul besitzt eine optische Bildstabilisierung. Die Brennweite entspricht 75 Millimetern, wodurch sich die Kamera besonders für Porträts und herangeholte Motive eignet.

Xiaomi setzt zusätzlich auf ein Periskop-System. Ergänzt wird das Duo durch eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Sie deckt einen Bildwinkel von 102 Grad ab. Auf der Vorderseite sitzt ebenfalls eine 50-Megapixel-Kamera mit Autofokus. Damit ist das Gerät auch bei klassischen Selfies ordentlich ausgestattet. Die Leica-Optik soll für eine charakteristische Bildwirkung sorgen, während die Bildverarbeitung Details und Farben optimiert. Dafür stehen verschiedene Leica-Bildstile zur Verfügung. Der Authentic Look orientiert sich an einer möglichst natürlichen Darstellung, während der Vibrant Look kräftigere Farben ermöglicht. Zusätzlich gibt es Filter und weitere Bearbeitungsmöglichkeiten.

Interessant ist der große Zoombereich. Das Telemodul ist auf 75 Millimeter ausgelegt und ermöglicht auch einen digitalen Zoom bis zu 120-fach. Xiaomi kombiniert damit klassische Porträtaufnahmen mit Möglichkeiten für weiter entfernte Motive. Allerdings sollte man zwischen optischer und digitaler Vergrößerung unterscheiden: Digital sehen Bilder bis zum Faktor 20 sehr gut aus, fantastisch bleiben sie aber im optischen Bereich und Sensor-Zoom von 3,2x bzw. 6,4x. Auch bei Nahaufnahmen kann das Smartphone punkten. Eine Supermakro-Funktion macht kleine Details sichtbar. Insgesamt spielt die Kamera ganz vorne mit. Einziger Kritikpunkt: Die (abschaltbare) KI-Verbesserung meint es oft zu gut und verfälscht Fotos.

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Großes Display mit eingebautem Blickschutz

Bei Videos geht Xiaomi ebenfalls weit. Die Hauptkamera unterstützt 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde sowie 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Dolby Vision und Log-Aufnahmen sind ebenfalls vorgesehen. Damit richtet sich das Smartphone nicht nur an Menschen, die gelegentlich ein Urlaubsvideo aufnehmen, sondern auch an Nutzer, die ihre Aufnahmen später umfangreicher bearbeiten möchten. Die Frontkamera ist mit 50 Megapixeln und Autofokus ebenfalls gut aufgestellt. Sie kann Videos in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Wer allerdings ohnehin lieber die Rückkameras für Selbstporträts verwendet, bekommt mit dem Zusatzdisplay ein zusätzliches Argument für das Pro Max.

Auf der Vorderseite sitzt ein 6,9 Zoll großes OLED-Display. Die Auflösung beträgt 2.624 x 1.208 Pixel, die Pixeldichte liegt bei 419 PPI. Texte, Fotos und Videos werden damit scharf dargestellt. Die LTPO-Technik passt die Bildwiederholrate je nach Inhalt zwischen 1 und 120 Hz an. Die Spitzenhelligkeit von 4.000 Nits bleibt auch bei starkem Umgebungslicht gut ablesbar. Xiaomi verwendet zudem HyperRGB 2.0. Die Technologie setzt auf eine eigenständige Anordnung der roten, grünen und blauen Subpixel. Das soll die Darstellung verbessern und gleichzeitig die Energieeffizienz erhöhen. HDR10+ und Dolby Vision werden unterstützt. Das Display ist nicht nur für soziale Netzwerke und Nachrichten gedacht, sondern auch für Filme, Serien und Spiele.

Die Ultraweitwinkelkamera des Xiaomi 18 Pro Max muss sich nicht hinter den beiden stärkeren Sensoren verstecken. Rene Findenig

Eine Besonderheit ist der Privacy-Modus, wie ihn Samsung beim Galaxy S26 Ultra erstmals integriert hat. Er soll verhindern, dass andere Personen neben dir den Displayinhalt mitlesen können. Dafür werden bestimmte Pixel beziehungsweise Bildbereiche so gesteuert, dass Inhalte aus seitlichen Blickwinkeln schlechter zu erkennen sind. Du kannst den Schutz entweder auf das gesamte Display oder ausgewählte Anwendungen und Benachrichtigungen anwenden. Eine KI-gestützte Warnfunktion erkennt außerdem, wenn jemand in der Nähe auf den Bildschirm schaut. Allerdings ist der Blickschutz nicht auf Höhe von Samsung – Inhalte sind zwar seitlich betrachtet deutlich kaschiert, aber meist weiter sichtbar.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mit Extrem-Leistung

Im Inneren arbeitet der Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 von Qualcomm. Der Prozessor wird im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt und besitzt zwei Prime-Kerne mit einer Taktfrequenz von bis zu 5 GHz sowie sechs weitere Leistungskerne. Für die Grafikberechnung ist eine Adreno-GPU zuständig. Damit ist das Xiaomi 18 Pro Max auf anspruchsvollste Aufgaben ausgelegt. Mehrere geöffnete Apps, aufwendige Bildbearbeitung und grafisch anspruchsvolle Spiele gehören zu den Einsatzgebieten, für die ein solcher Prozessor gedacht ist. All das klappt reibungs- und mühelos. Auch die zahlreichen KI-Funktionen profitieren von der zusätzlichen Rechenleistung. Xiaomi kombiniert den Prozessor mit einem 3D-IceLoop-Kühlsystem.

Das Kühlsystem führt Wärme bei hoher Belastung gut ab, die Leistung wird nicht zu schnell gedrosselt. Das holt vor allem bei längeren Gaming-Sessions oder aufwendiger Videobearbeitung einiges an Reserven heraus. Die Ausstattung wird von 12 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher begleitet. Beim internen Speicher stehen 256 GB und 512 GB zur Auswahl. Xiaomi verwendet UFS 4.1. Eine Erweiterung per microSD-Karte ist nicht vorgesehen. Unsere Benchmark-Tests ordnen das Gerät in der Spitzengruppe ein, das Xiaomi 18 Pro Max gehört zu den allerstärksten aktuellen Android-Smartphones. Mit 7.050 mAh fällt zudem der Akku ungewöhnlich groß aus. Xiaomi setzt auf eine Silizium-Kohlenstoff-Batterie.

Im Dauerbetrieb mit Streaming, Telefonie und Surfen kommt das Xiaomi 18 Pro Max im Test auf annähernd 24 Stunden – hält also bei durchschnittlicher Nutzung rund zwei und oft sogar ein paar Stunden des dritten Tages ohne Aufladung durch. Beim Laden unterstützt das Xiaomi 18 Pro Max kabelgebundenes HyperCharge mit bis zu 100 Watt. Kabellos sind bis zu 50 Watt möglich. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten, eine Schutzhülle für das Smartphone schon. Als Betriebssystem kommt Xiaomi HyperOS 4 zum Einsatz. Die Software bindet das Smartphone enger mit anderen Geräten aus dem Xiaomi-Universum ein und zeigt sich nun übersichtlicher. Dazu kommen ein neues Kontrollzentrum und neue Gestaltungsmöglichkeiten.

HyperOS 4 bindet das Smartphone enger mit anderen Geräten aus dem Xiaomi-Universum ein und zeigt sich nun übersichtlicher. Rene Findenig

Übersichtliches HyperOS 4 und viele KI-Funktionen

Auch KI spielt eine große Rolle. Google Gemini ist integriert und kann bei Aufgaben über mehrere Anwendungen hinweg helfen. Circle to Search ermöglicht es, Inhalte direkt auf dem Bildschirm zu markieren und danach zu suchen. Xiaomi ergänzt diese Funktionen durch eigene Werkzeuge für Texte, Sprachaufnahmen, Übersetzungen und Bildbearbeitung. Eine besonders interessante Funktion ist der AI Interpreter. Er kann Gespräche in Echtzeit übersetzen und die jeweilige Übersetzung auf dem gegenüberliegenden Bildschirm anzeigen – unterstützt werden bereits 29 Sprachen. Mit den GenAI-Apps geht Xiaomi noch einen Schritt weiter. Nutzer können Mini-Anwendungen erstellen, indem sie ihre Vorstellungen in natürlicher Sprache beschreiben.

Mehr als 50 vorbereitete Anwendungen dienen als Ausgangspunkt. Diese lassen sich anpassen und für den rückseitigen Bildschirm nutzen. Auch bei Fotos nimmt KI Arbeit ab. Der Creativity Assistant bietet unter anderem Unterstützung bei Bildausschnitten, Porträts und Gegenlichtaufnahmen. Die Funktionen reichen von der Aufhellung dunkler Gesichter bis zu Vorschlägen für eine andere Bildkomposition. Am Ende noch die Dimensionen: Das Xiaomi 18 Pro Max ist kein Smartphone für Menschen, die ein möglichst kleines und leichtes Gerät suchen. Das Gehäuse misst 163,39 x 77,6 Millimeter. Je nach Farbvariante beträgt die Dicke rund 8,4 Millimeter. Das Gewicht liegt bei rund 230 Gramm.

Das Gerät ist in Black, White, Cosmic Blue und Velvet Red erhältlich. Der Schutz nach IP68 sichert es gegen Staub und Wasser ab. Zur weiteren Ausstattung gehören Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC und Dual-SIM-Unterstützung. Ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor sitzt direkt im Display. Für den Klang sind drei Stereolautsprecher zuständig, Dolby Atmos wird ebenfalls unterstützt. Ein Infrarotsender ist auch vorhanden. Das Xiaomi 18 Pro Max startet in Österreich bei 1.599,90 Euro. Für das Geld bekommst du eine ausgesprochen umfangreiche Ausstattung. Zwei 200-Megapixel-Kameras, ein großes OLED-Display, ein zusätzlicher Bildschirm auf der Rückseite, ein leistungsfähiger Prozessor und ein großer Akku sind die Vorteile.

Fazit: Viel Technik, aber ein teures Gesamtpaket

Das Xiaomi 18 Pro Max ist ein technisch ambitioniertes Oberklasse-Smartphone, das sich vor allem durch seine Kameraausstattung und das zusätzliche Display von der Konkurrenz abheben will. Die beiden 200-Megapixel-Kameras, die 8K-Videofunktion und die umfangreichen Leica-Einstellungen machen das Gerät für Fotografie- und Videofans interessant. Der große Akku, das helle 6,9-Zoll-Display und der neue Snapdragon-Prozessor runden das Paket ab. Die Rückseite mit eigenem Bildschirm ist mehr als ein dekorativer Einfall. Vor allem als Sucher für die Hauptkameras hat sie einen nachvollziehbaren Nutzen. Im Alltag dürfte sie aber nicht für jeden gleich wichtig sein. Auch beim Blickschutz gibt es noch Luft nach oben.

Der größte Nachteil bleibt der Preis. Ab 1.599,90 Euro muss das Xiaomi 18 Pro Max gegen die etablierten Spitzenmodelle von Apple und Samsung antreten. Die Ausstattung ist dafür umfangreich genug, doch die Preise sämtlicher Smartphone-Flaggschiffe am Markt haben mittlerweile Dimensionen erreicht, bei denen man ganz genau überlegen muss, für welche Funktionen und Besonderheiten man seine Scheine hinblättert. Lautet die Antwort, dass man ein großes, leistungsfähiges Smartphone mit vielseitiger Kamera und Zusatzfeatures wie einem Zweitdisplay auf der Rückseite sowie einen riesigen Akku sucht, ist das Xiaomi 18 Pro Max eines der besten Geräte, für das man diesen Betrag hinblättern kann.