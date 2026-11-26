i Hitzewellen und Starkregen setzen Städte unter Druck. Digitale Modelle des AIT sollen zeigen, wo Risiken entstehen und welche Maßnahmen helfen. AIT/Jan Peters-Anders Starkregen und Hochwasser Digitale Modelle zeigen extreme Folgen von Hitzewellen Wie wirken sich Extremwetter und Klimawandel auf Gebäude, Verkehr und Energieversorgung aus? Das AIT entwickelt dafür digitale Planungswerkzeuge. Von Digital Heute 26.11.2026, 20:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie wirken sich Hitzewellen, Starkregen oder Hochwasser auf Städte aus? Das AIT Austrian Institute of Technology entwickelt digitale Werkzeuge, mit denen Gemeinden und Infrastrukturbetreiber solche Risiken besser einschätzen und ihre Planung an den Klimawandel anpassen können. Im City Intelligence Lab (CIL) in Wien werden dafür digitale Stadtmodelle mit Simulations- und Analysewerkzeugen kombiniert. Sie zeigen, wie sich extreme Wetterereignisse auf Gebäude, Verkehr, Energieversorgung und andere Infrastrukturen auswirken können.

Dabei geht es auch um sogenannte Kaskadeneffekte: Fällt etwa ein Teil der Energieversorgung aus, kann das weitere Systeme beeinträchtigen. Die Modelle sollen nicht nur Gefahren sichtbar machen, sondern auch zeigen, welche Gegenmaßnahmen sinnvoll sind.

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So lässt sich simulieren, wie sich Begrünung, bauliche Anpassungen oder Veränderungen im Verkehrsnetz auf das Stadtklima, den Energiebedarf und den thermischen Komfort auswirken. Auch Mobilität, Ressourcenverbrauch und Kreislaufwirtschaft werden gemeinsam betrachtet.

Planungsentwürfe können im City Intelligence Lab rasch in digitale Modelle übertragen werden. Interaktive 3D-Darstellungen und Mixed-Reality-Technologien sollen es Vertreterinnen und Vertretern von Gemeinden, Immobilienwirtschaft und Infrastruktur ermöglichen, verschiedene Szenarien gemeinsam zu bewerten. Die Ergebnisse werden in einem Dashboard zusammengeführt.

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Klimakarten zeigen Hitzeinseln

Ein konkretes Werkzeug für Gemeinden ist das Klimatopservice des AIT. Die bereitgestellten Klimatopkarten machen sichtbar, wo sich Hitzeinseln bilden, wo Frischluftschneisen verlaufen und welche Grünflächen zur Abkühlung beitragen. Das soll eine Grundlage für Entscheidungen bei der Stadt- und Raumplanung liefern.

Auch der Gebäudebestand wird untersucht. Im Projekt CEScaleUP erfasst das AIT Bauteile mithilfe von Orthofotos und künstlicher Intelligenz. Damit soll bewertet werden, welche Materialien wiederverwendet werden können. Das Konzept dahinter ist Urban Mining: Wertvolle Baustoffe sollen möglichst im Kreislauf bleiben, statt als Abfall zu enden.

Wie Klimarisiken in die Planung von Energieversorgung einfließen können, zeigen weitere Forschungsprojekte. ROBINE erstellte regionale Klimagefahrenkarten und Extremwetter-Indikatoren für Österreich. Darauf baut KLIRES auf: Gemeinsam mit Energieversorgern werden Konzepte für klimafitte, integrierte Energiesysteme entwickelt. Untersucht werden das österreichische Stromsystem sowie Fallstudien in Salzburg, Wien und Linz.