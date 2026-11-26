i "Das Feld" verbindet eine Installation mit einer digitalen Plattform. Namen und Biografien ermordeter Münchner sollen so sichtbar bleiben. Das Feld / Ars Electronica Futurelab Interaktives NS-Denkmal Ars Electronica gestaltet "Das Feld" in München Ein Linzer Team gestaltet in München ein Denkmal für rund 12.000 NS-Opfer. Besucher können mit ihrem Herzschlag die Installation zum Leuchten bringen. Von Rene Findenig 26.11.2026, 19:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Denkmal, das auf Herzschläge reagiert: Das Ars Electronica Futurelab aus Linz gestaltet für München eine interaktive Gedenkstätte für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft. "Das Feld" soll mehr als 10.000 ermordete Menschen sichtbar machen und Erinnerung auch digital erlebbar machen. Der Münchner Stadtrat hat das Ars Electronica Futurelab mit der Umsetzung eines neuen Denkmals am Platz der Opfer des Nationalsozialismus beauftragt.

Das Projekt "Das Feld" verbindet eine künstlerische Installation im öffentlichen Raum mit einer digitalen Plattform. Im Mittelpunkt stehen die Namen und Lebensgeschichten von rund 12.000 Münchnerinnen und Münchnern, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

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Die Installation besteht aus einer hölzernen Fläche, aus der 1.280 bewegliche Halme wachsen. Ihre Form soll die Jahre der NS-Herrschaft und das Ausmaß der Verbrechen symbolisieren. Die Halme stehen für 4.482 Tage, in denen Menschen ermordet wurden. Als erstes Münchner Opfer nennt das Projekt Erwin Elias Kahn, der am 16. April 1933 getötet wurde. Das Ende des dargestellten Zeitraums ist der 23. Juli 1945.

Besucher können an interaktiven Terminals Biografien einzelner Opfer entdecken. Welche Geschichte angezeigt wird, hängt davon ab, wann man sich dem Terminal nähert. Wer anschließend die Hand auf einen integrierten Pulssensor legt, überträgt den eigenen Herzschlag auf einen Halm. Dessen Ähre leuchtet auf. Das Licht bleibt auch nach dem Weggehen noch eine Zeit lang sichtbar und soll so die Erinnerung symbolisch weitertragen.

Besucher können an interaktiven Terminals Biografien einzelner Opfer entdecken. Das Feld / Ars Electronica Futurelab

Gedenken auch von überall auf der Welt

"Das Feld" soll nicht nur vor Ort funktionieren. Über eine digitale Plattform können Interessierte ebenfalls nach Namen suchen und Biografien lesen. Leuchten Halme, obwohl gerade niemand an einem Terminal steht, soll das auf Menschen hinweisen, die sich online mit den Schicksalen der NS-Opfer beschäftigen.

Entwickelt wurde das Konzept im Austausch mit Münchner Opferverbänden. Diese brachten bereits zu Beginn der Wettbewerbsphase ihre Wünsche und Erwartungen ein.

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Dabei sei auch der Wunsch nach niederschwelligen Möglichkeiten zur persönlichen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit deutlich geworden. Gerade Jugendliche würden nach Schulvorträgen häufig fragen, was sie selbst tun könnten.

Münchens Kulturreferent Marek Wiechers betont, Erinnerung sei auch eine Mahnung, die Demokratie zu schützen. Das Projekt solle deshalb ein Zeichen für Gegenwart und Zukunft der Erinnerungskultur setzen. Auch Horst Hörtner, Senior Director des Ars Electronica Futurelab, sieht darin eine Möglichkeit, Gedenken vor Ort und digital zugänglich zu machen.

Das Ars Electronica Futurelab ist das Forschungs- und Entwicklungslabor der Ars Electronica in Linz. Es arbeitet seit 1996 an Projekten an der Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft.