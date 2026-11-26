i Nach dem Angriff auf Österreichs Botschaft in Kiew untersuchte INVED mehr als 2.500 Kommentare. Über 75 Prozent enthielten prorussische Narrative. REUTERS/Gleb Garanich Hass und Desinformation Drohungen gegen Österreichs Politiker nach Kiew-Angriff Drohungen, Hass und Desinformation: Eine Analyse zeigt auffällige Reaktionen auf den Schaden an Österreichs Botschaft in der Ukraine. Von Digital Heute 26.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der Beschädigung der österreichischen Botschaft in Kiew haben prorussische Kommentare und Drohungen in sozialen Medien zugenommen. Eine Untersuchung des Vereins INVED kommt zum Ergebnis, dass mehr als 75 Prozent von über 2.500 ausgewerteten Kommentaren prorussische oder daran anschlussfähige Narrative enthielten.

Untersucht wurden Reaktionen auf Medienberichte und Postings von Bundespräsident, Bundeskanzler und Außenministerin zu den Schäden an der österreichischen Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt.

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Laut INVED fanden sich darunter Desinformation, Manipulation, Verharmlosung des Angriffs, Häme, Drohungen und Hasskommentare. Auch Befürwortungen des Angriffs und Ablenkungsversuche durch sogenannte Whataboutism-Argumente seien festgestellt worden.

BILDER: Österreichs Botschaft in Kiew von Putin-Geschoss getroffen i ?

Besonders häufig sei Österreichs Neutralität als Argument verwendet worden. Kommentierende hätten daraus abgeleitet, Österreich sei selbst für die Beschädigung seiner Botschaft verantwortlich.

INVED spricht in diesem Zusammenhang von einer Täter-Opfer-Umkehr. Zudem sei die russische Urheberschaft des Angriffs infrage gestellt und teilweise der Ukraine die Verantwortung zugeschoben worden.

Drohungen von russischen Accounts

Besonders auffällig seien Drohbotschaften gewesen, die von Profilen mit russischer Herkunft und Registrierung in Russland verbreitet worden seien.

In der Analyse werden unter anderem die Sätze "Ihr habt bekommen, was ihr verdient", "Wir haben euch ja gesagt, ihr sollt aus der Ukraine verschwinden" und "Das ist erst der Anfang" angeführt.

Bei Stichprobentests auf der Plattform X seien außerdem mehr als die Hälfte der untersuchten Kommentare von Profilen gekommen, die erst ab 2022 registriert wurden. Viele weitere kommentierende Accounts seien nicht in Österreich registriert gewesen.

Teilweise hätten sie nahezu identische Botschaften und Formulierungen verwendet, die auch aus der russischen Regierungskommunikation bekannt seien.