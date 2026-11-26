i Die Bekanntgabe des Namens "The Elder Scrolls VI: Sentinel" fällt auf das 40. Jubiläum von Bethesda Game Studios. Bethesda Reihenweise Neuigkeiten Bethesda enthüllt neues "Elder Scrolls", "Wolfenstein" Bethesda kündigt "The Elder Scrolls VI: Sentinel" an. Auch zu "Skyrim", "Elder Scrolls Online", "Doom" und "Wolfenstein 3" gibt es Neuigkeiten. Von Digital Heute 26.11.2026, 20:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bethesda hat mehrere Neuigkeiten zu seinen großen Spielemarken vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Enthüllung von "The Elder Scrolls VI: Sentinel". Außerdem bekommt "The Elder Scrolls Online" 2027 eine neue Region, "Doom: The Dark Ages" einen kostenlosen Schlachtmodus und "Wolfenstein 3" befindet sich in Produktion. Die Namensenthüllung von "The Elder Scrolls VI: Sentinel" fällt mit dem 40-jährigen Jubiläum der Bethesda Game Studios zusammen.

Auch "The Elder Scrolls V: Skyrim" feiert Geburtstag: Am 11. November wurde das Rollenspiel 15 Jahre alt. Bethesda bezeichnet es als meistgespieltes Spiel der eigenen Studios und als Popkultur-Ikone. Zum Jubiläum ist ein neues Creations-Paket für PC, Xbox und PlayStation erschienen. Es bündelt Fan-Inhalte, darunter die Erweiterung "Legacy of Orsinum", die vollvertonte Begleiterin Kaitryn Fair-Shadows und die "Legendary Dungeons: Dwarven Delves".

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Winterfeste kommt zu "Elder Scrolls Online"

In "The Elder Scrolls Online" wird Anfang 2027 eine neue große Region freigeschaltet. Die Winterfeste genannte Zone erweitert die Weltkarte der Zweiten Ära und erhält eine eigene Handlung. Sie erscheint als Teil der dritten Saison des Online-Rollenspiels. Weitere Details will Bethesda zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Auch "Doom: The Dark Ages" erhält Nachschub. Der Schlachtmodus ist ab sofort verfügbar und bietet endlose Kampfherausforderungen mit zufälligen Gegnern, Bossen und Arenen. Spieler können persönliche Rekorde aufstellen, Belohnungen freischalten und sich wöchentlichen Herausforderungen stellen. Der Modus ist kostenlos für Besitzer der Erweiterung "Revelations", der Premium-Version oder des Premium-Upgrades von "Doom: The Dark Ages".

"Wolfenstein 3" in Produktion

Eine weitere Nachricht betrifft "Wolfenstein 3". Laut Xbox-Chefin Asha Sharma befindet sich das Spiel bei MachineGames bereits in Produktion.

Das Studio veröffentlichte zudem aktuelle Bilder, auf denen Brian Bloom und Debra Wilson erneut in ihren Rollen als BJ Blazkowicz und Grace Walker zu sehen sind. Einen Erscheinungstermin oder weitere Details zum Spiel gibt es noch nicht.