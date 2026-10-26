i "Fallout 76" bekommt Haustiere und feiert 25 Millionen Spieler. Bethesda Games-Telegramm Das "Fallout"-Universum wächst bald gigantisch an Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm. Von Digital Heute 26.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 26. Oktober 2026

Das "Fallout"-Universum wächst bald gigantisch an

Bethesda hat zum Fallout Day mehrere Neuigkeiten rund um das Spieleuniversum angekündigt. Am 1. Dezember erscheint das kostenlose Update "World Pets" für "Fallout 76". Damit können Spieler erstmals Haustiere wie Katzen, Hunde, Radhogs oder sogar gezähmte Deathclaws auf ihren Abenteuern durch das Ödland mitnehmen. Das Update umfasst außerdem eine überarbeitete Region und neue Kopfgeldjagden. "Fallout 76" hat inzwischen 25 Millionen Spieler erreicht. Auch für "Fallout Shelter" sind neue Inhalte geplant: Die Reality-Wettbewerbsserie "Fallout Shelter: The Experiment" startet am 13. Jänner 2027 bei Prime Video. Dazu kommen neue Inhalte für das Mobile Game sowie zwei Kreationen für "Fallout 4".

Dotemu enthüllt Neues zum "Marvel Cosmic Invasion"-DLC

Doctor Dooms neuester Plan könnte den Untergang der Galaxie bedeuten … es sei denn, du vereitelst seine nächste Erfindung in einem brandneuen Spielmodus, der mit "Marvel Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom" Einzug hält – dem neuen Premium-DLC für den gefeierten Tag-Team-Koop-Prügler. Tribute Games und Dotemu haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der die nervenaufreibende Herausforderung des neuen Spielmodus zeigt. Der DLC erscheint am 10. November für Steam, Nintendo Switch 1 & 2, PlayStation 4 & 5 sowie Xbox Series X|S.

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"Saros"-Entwickler gewähren Einblick in das Design

Kurz nach der Veröffentlichung des kostenlosen Updates "Saros: Zenith" gewähren Housemarque und Nixxes im Artikel auf dem PlayStation.Blog Einblick in das Design der Herrscher, der epischen Bosse, die Protagonist Arjun auf Carcosa erwarten. Die Studios erklären ihre Zusammenarbeit, in der Housemarque für Bosskonzepte, die visuelle Ausrichtung und die VFX-Identität zuständig war, während Nixxes sich auf Animationen, Umgebungen, technisches Design, Bossverhalten und die Umsetzung der Angriffe konzentrierte.

Dienstag, 27. Oktober 2026

"Virtue and a Sledgehammer" ab sofort für PC erhältlich

Eine Maschine wird sich selbst nie genug hassen, um besser zu werden. Doch liebst du dich selbst genug, um einen Vorschlaghammer gegen die steinernen Mauern und stählernen Bewohner deiner Heimatstadt zu schwingen? "Virtue and a Sledgehammer" wurde von Deconstructeam und Selkie Harbour entwickelt und von Devolver Digital veröffentlicht. Der Titel handelt davon, sich dort, wo man aufgewachsen ist, nicht zugehörig zu fühlen, und von den explosiven Emotionen, die nur die eigene Familie auslösen kann.

"Assassin's Creed Black Flag Resynced" mit neuem Update

Ubisoft veröffentlichte mit Title Update 1.0.8 das finale, große Inhaltsupdate für "Assassin's Creed Black Flag Resynced", den neuesten Teil der erfolgreichen Spielereihe, das zahlreiche Neuerungen mit sich bringt. Das Update liefert unter anderem New Game +, den neuen Schwierigkeitsgrad "Albtraum", brandneue Niederschläge, und jede Menge exklusive, freischaltbare Belohnungen. Alle weiteren Neuerungen und Änderungen finden sich in den Patch-Notes auf der offiziellen Webseite.

Halloween mit tödlichen Minispielen in "Trivia Murder Party 3"

Halloween steht vor der Tür – die perfekte Zeit für gruselige Geschichten, schlechte Entscheidungen und Freundschaften, die einen Quizabend nicht überleben. In "Trivia Murder Party 3" lädt ein mörderischer Quizmaster zum Camp Mass Acres - inklusive kniffliger Trivia-Fragen, tödlicher Minispiele und jeder Menge fragwürdiger Entscheidungen und mit der typischen Prise Jackbox-Humor. Bis zu acht Spieler kämpfen ums Überleben. Wer falsch antwortet, hat vielleicht bald ganz andere Probleme als eine schlechte Punktzahl.

Mittwoch, 28. Oktober 2026

"Cronos: Lazarus" erscheint am 03. Dezember

Bloober Team kündigt an, dass "Cronos: Lazarus", der DLC für "Cronos: The New Dawn", am 03. Dezember 2026 erscheint. Der begleitende Story-Trailer gewährt Einblicke in die Handlung der Erweiterung und gibt einen Vorgeschmack auf neue Fähigkeiten, Waffen und Gegner. Der DLC erscheint für PC, PlayStation 5 und XBOX Series X|S und wird für 9,99 Euro erhältlich sein. Spielende schlüpfen in die Rolle des Pathfinders, einem Eliteagenten des Kollektivs, der die Ereignisse aufklären möchte, die zu seiner Verwandlung in den Warden führten.

"Tenjutsu" präsentiert knallharten neuen Gameplay-Trailer

"Tenjutsu", ein rasantes, kompromissloses Action-Roguelike von Sébastien Benard, dem Designer von "Dead Cells", ist im Rahmen der Nintendo Direct aus dem Schatten zurückgekehrt: Ein packender neuer Gameplay-Trailer enthüllt, dass der Titel 2027 sowohl für PC als auch für Switch 2 erscheint. In den dicht gedrängten, in Neonlicht getränkten Straßen von Kuroboro City versucht die ehemalige Yakuza Ten, nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis ein neues Leben aufzubauen.

"Ranger's Path: National Park Simulator" zeigt sich

Seltsame Vorkommnisse im Faremont National Park: In dem eigentlich so beschaulichen Naturschutzgebiet geht etwas Großes vor sich, das – sollte es sich bewahrheiten – das Zeug zu einer echten medialen Sensation hat. Es liegt nun an den Park Rangern, die Wahrheit herauszufinden… bevor diese sie findet. Einen ersten Blick auf "Das Geheimnis von Faremont National Park" in "Ranger's Path: National Park Simulator" gibt es im Video, das Spiel erscheint am 17. November 2026 für Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 sowie Xbox Series XⅠS.

Donnerstag, 29. Oktober 2026

"Football Manager 2027" mehrere Tage kostenlos spielbar!

Die kostenlose Vorabversion von "Football Manager 27" ist offiziell gestartet. Angehende Trainer können ab sofort selbst die Entscheidungen an der Seitenlinie treffen und das Spiel bis zum 3. November um 19:00 Uhr MEZ kostenlos auf PC und Mac spielen. Ab sofort und für die kommenden fünf Tage ist die "FM27"-Vorabversion über Steam, Epic, den Microsoft Store, Xbox Game Pass und PC Game Pass kostenlos spielbar – nach aktuellem Kenntnisstand eine Industrie-Premiere für eine jährlich erscheinende Spielereihe.

Upgrade für "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-"

Sega hat angekündigt, dass "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition", der offizielle Titel aus der "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba"-Reihe, ab sofort erhältlich ist! Die neue Veröffentlichung beinhaltet wichtige Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Nintendo Switch-Version, darunter die Implementierung einer Framerate von 60 FPS sowie eine hochwertigere Grafik. Darüber hinaus bietet das Spiel – neben dem üblichen online- bzw. lokalen 2-Spieler-Versusmodus – Crossgen-Unterstützung.

Story-Trailer zu "Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster"

Vihneek, ein machtloser Skaven-Gefangener, der davon besessen ist, zum ultimativen Deathmaster-Assassinen aufzusteigen, reißt sich am Warhammer Day von seinen Ketten los. Ein brandneuer Trailer enthüllt dabei die zentrale Handlung von "Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster". Das von Old Skull Games entwickelte und von Dotemu veröffentlichte Spiel ist vom Erbe der besten 2D-Action-Plattformer und Stealth-Indie-Klassikern inspiriert. "Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster" erscheint 2027 für PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox.

Freitag, 30. Oktober 2026

Next-Gen Update für die "Metro Redux"-Reihe

Die preisgekrönten Anfänge der "Metro"-Saga kehren auf die Konsolen zurück, denn das "Metro Redux"-Next-Gen Update erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Bestehende Besitzer von "Metro 2033 Redux" und "Metro Last Light Redux" können das Update kostenlos installieren. Auf dem PC ist es bereits über Steam, Windows, den Epic Games Store und GoG verfügbar. Mit echtem 4K bei 60 FPS und hochskaliertem 4K bei 120 FPS bietet das Update viele Verbesserungen bei Grafik und Performance und plattformspezifische Optimierungen.

"Tom the Postgirl" ist ab sofort erhältlich

Der europäische Kultursender Arte und das Indie-Studio Oopsie Daisies freuen sich, bekannt zu geben, dass "Tom the Postgirl" ab sofort für PC und Mac via Steam sowie für Nintendo Switch verfügbar ist. "Tom the Postgirl" ist das Erstlingswerk von Oopsie Daisies, fünf langjährigen Freunden, die eine gemeinsame Vision verbindet: Spiele mit einem Hauch von Punk zu entwickeln. Sie haben ein Universum geschaffen, das ebenso niedlich wie verstörend ist – irgendwo zwischen einem Kinderbilderbuch und einem Cartoon für Erwachsene angesiedelt.

Die PlayStation Plus-Titel im November für PS5 und PS4

PlayStation Plus-Mitglieder erwarten schon bald drei spannende Titel. Ab dem 3. November können folgende Spiele heruntergeladen werden: "Dead Island 2" (PS5 & PS4), "Tomb Raider IV-VI Remastered" (PS5 & PS4) und "Monster Train 2" (PS5). Bis zum 2. November besteht zudem die Chance, die Oktober-Spiele "F1 25" (PS5), "Hunt: Showdown 1896" (PS5) und "Earth Defense Force: World Brothers 2" (PS5 & PS4) einzulösen. Darüber hinaus steht allen PlayStation-Fans eine von den PlayStation Plus-Spielen inspirierte Spotify-Playlist zur Verfügung.

Die monatlichen PlayStation Plus-Titel im November für PS5 und PS4. PlayStation

Samstag, 31. Oktober 2026

Survival-Horror-RPG "Look Outside" ist verfügbar

Im vergangenen Jahr erschien das gefeierte Survival-Horror-RPG "Look Outside" des Entwicklers Francis Coulombe und des Publishers Devolver Digital für PC. Es entführte Spielerinnen und Spieler in ein zutiefst bizarres Wohngebäude voller unsagbarer kosmischer Schrecken. Nun ist das einzigartige Horror-Erlebnis – das von Kritikern unter anderem als "eines der gruseligsten Spiele, die ich je gespielt habe" beschrieben wurde – ab sofort auch für Konsolen erhältlich.

Herbst Update 2026 für "Assassin's Creed" veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte einen neuen Beitrag auf der offiziellen "Assassin's Creed"-Webseite, in dem Jean Guesdon, Head of Content, ein Update über verschiedene Projekte der "Assassin's Creed"-Marke gibt. Unter anderem wurden New Game + für "Assassin’s Creed Valhalla" für den 5. November angekündigt, das letzte große Inhaltsupdate für "Assassin’s Creed Black Flag Resynced" vorgestellt sowie Infos zum Fortschritt von "Codename Hexe", "Codename Invictus" und der Netflix-Live-Action-Serie geteilt.

Entwicklung einer "PUBG"-Live-Action-Serie bei Netflix

Krafton, Inc. gibt bekannt, dass "PUBG", das meistverkaufte Spiel des Unternehmens, welches das Battle-Royale-Genre weltweit populär gemacht hat, bei Netflix als Live-Action-Serie adaptiert wird. Der zweifache Emmy- und Golden-Globe-Gewinner Donald Glover wird bei der Serie Regie führen, das Drehbuch schreiben, als Executive Producer fungieren und die Hauptrolle übernehmen. Stephen Glover ist als Autor und Executive Producer mit an Bord. Als weitere Executive Producer fungieren Michael Schaefer für NEON TV, Fam Udeorji für Gilga sowie Taeseok Jang und Sujin Lee für LV3H.

Sonntag, 01. November 2026

"Hunter: The Reckoning - Deathwish" stellt Charaktereditor vor

Anlässlich des "Monats der Dunkelheit" zu Ehren des düsteren "World of Darkness"-Universums, das von White Wolf geschaffen wurde, präsentieren Nacon und das Studio Teyon ein zentrales Feature ihres kommenden Action-RPGs "Hunter: The Reckoning – Deathwish": die Charaktererstellung. Nach der Veröffentlichung eines Entwicklertagebuchs, in dem gezeigt wurde, wie Studio Teyon daran arbeitet, das Tabletop-Rollenspielsystem in ein Videospiel zu übertragen, gibt das Studio Details bekannt, wie Spieler ihren Hunter gestalten können.

Neuer Trailer zu "Virtua Fighter Crossroads"

Sega hat den neuesten Trailer zu "Virtua Fighter Crossroads" veröffentlicht, in dem ein neuer Story-Charakter präsentiert wird. Lionel Rafale ist ein geheimnisvoller junger Kampfsportler, der in Vilasapara eingetroffen ist. Der äußerst talentierte Kämpfer ist Cielo in einem Straßenkampf überlegen und sollte keinesfalls unterschätzt werden. Aber warum ist er wirklich in diese Stadt gekommen? "Virtua Fighter Crossroads" ist ein brandneuer Teil der legendären Kampfspielreihe. Hier siehst du den Trailer:

Kostenlose Erweiterung "Blood and Ice" für "Dune: Awakening"

Entwickler und Publisher Funcom kündigt die kostenlose Erweiterung "Blood and Ice" für "Dune: Awakening" an. Die Erweiterung erscheint am 01. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox und führt in den gefrorenen Norden von Arrakis. Dort erwartet die Spielenden mit dem Polar Sink eine vollständig neue Region, in der nicht mehr die Hitze der Wüste, sondern extreme Kälte zur größten Herausforderung wird. In der neuen eisigen Region gewinnen Temperaturmanagement, Fortbewegung und Kämpfe am Boden an Bedeutung.

Vom Spielehit bis Megaflop, welche Games kommen und was gespielt wird – jeden Tag der Woche drei aktuelle Kurzmeldungen zum Tag im Games-Telegramm.