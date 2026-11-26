i Fake News, Sucht und Cybermobbing: Eine neue Umfrage zeigt, welche Gefahren Erwachsene für Kinder auf Social Media sehen. REUTERS/Jana Rodenbusch Österreich will Altersgrenze Mehrheit will TikTok-Verbot für Unter-14-Jährige 94 Prozent der Erwachsenen in Österreich wollen strengere Social-Media-Regeln. 78 Prozent unterstützen ein Verbot für unter 14-Jährige. Von Digital Heute 26.11.2026, 21:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine große Mehrheit der Erwachsenen in Österreich spricht sich für strengere Regeln bei sozialen Medien aus. Laut einer neuen Ipsos-Umfrage befürworten 78 Prozent ein Verbot für unter 14-Jährige, 73 Prozent sogar eine Altersgrenze von 16 Jahren. Besonders groß ist die Sorge vor Fake News und übermäßiger Nutzung.

Die Zustimmung zu strengeren Regeln für Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube ist hoch. Nur sechs Prozent der Befragten wollen den bisherigen gesetzlichen Rahmen ohne zusätzliche Einschränkungen beibehalten. Rund acht von zehn sprechen sich für verpflichtende Jugendschutzmaßnahmen und strengere Sanktionen für Plattformen aus, wenn diese gegen Vorgaben verstoßen. 76 Prozent wollen zudem personalisierte Werbung für Minderjährige verbieten.

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Das geht aus einer repräsentativen Online-Befragung des Marktforschungsinstituts Ipsos hervor. Dafür wurden zwischen 1. und 16. Oktober 2026 insgesamt 800 Menschen in Österreich im Alter von 18 bis 75 Jahren befragt. Die Studie wurde gemeinsam mit der Wirtschaftskanzlei Fieldfisher durchgeführt.

Fake News und Sucht bereiten Sorgen

Als größte Gefahren für Kinder und Jugendliche sehen die Befragten Falschinformationen. 85 Prozent nennen Fake News als Risiko. Dahinter folgen Sucht und übermäßige Nutzung mit 82 Prozent. 79 Prozent sorgen sich um ungeeignete Inhalte, jeweils 77 Prozent um Cybermobbing sowie Hassrede und Beleidigungen. Auch eine mögliche Radikalisierung durch Online-Communities beschäftigt drei Viertel der Befragten.

Eltern sehen ebenfalls Handlungsbedarf: 66 Prozent machen sich Sorgen über die Auswirkungen sozialer Medien auf ihre Kinder. 74 Prozent der Eltern glauben, dass Alterskontrollen den Nachwuchs besser schützen könnten. 71 Prozent sind der Meinung, dass die Plattformen derzeit zu wenig für den Jugendschutz tun.

Die Verantwortung dafür sehen die Befragten allerdings nicht allein bei den Eltern. 92 Prozent schreiben ihnen eine hohe oder sehr hohe Verantwortung zu. Dahinter folgen die Plattformbetreiber mit 79 Prozent und der Staat beziehungsweise der Gesetzgeber mit 71 Prozent. Schulen sowie Kinder und Jugendliche selbst kommen jeweils auf 58 Prozent.

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TikTok hat besonders wenig Vertrauen

Auch beim Vertrauen in die Plattformen zeigt die Umfrage deutliche Unterschiede. 71 Prozent misstrauen TikTok beim Thema Jugendschutz, lediglich sechs Prozent vertrauen dem Dienst. Bei YouTube liegt das Misstrauen bei 51 Prozent, das Vertrauen bei 16 Prozent. Österreichische Behörden schneiden in der Befragung besser ab: 28 Prozent vertrauen ihnen, 37 Prozent misstrauen ihnen.

Für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen würden viele Befragte auch Einschränkungen beim Datenschutz in Kauf nehmen. Die Hälfte hält den Jugendschutz für wichtiger, selbst wenn dafür eine verlässliche Altersüberprüfung notwendig ist. 32 Prozent sehen beide Anliegen als gleich wichtig an, 17 Prozent geben dem Schutz persönlicher Daten Vorrang.

Bei der Alterskontrolle bevorzugen 45 Prozent eine Bestätigung durch die Eltern. 41 Prozent sprechen sich für eine Überprüfung mittels Handy-Signatur oder ID Austria aus. Eine technische Altersschätzung, etwa anhand des Gesichts, kommt nur für acht Prozent infrage.

Gesetzliches Verbot frühestens 2027

Rechtlich ist die Umsetzung noch offen. Thomas Ruhm, Country Managing Partner von Fieldfisher Austria, verweist auf europarechtliche Vorgaben. Das geplante Verbot sozialer Medien für unter 14-Jährige könne deshalb frühestens ab Ende Juli 2027 beschlossen werden. Die Bevölkerung wünsche sich klare Regeln und Rechtssicherheit, so Ruhm.

Von den Regulierungsplänen der Bundesregierung haben laut Umfrage 22 Prozent ausführlich gehört. Weitere 60 Prozent haben zumindest am Rande davon erfahren. Für rund ein Fünftel waren die Pläne demnach neu.