i FIP steht für "Feline Infektiöse Peritonitis" und wird umgangssprachlich auch als ansteckende Bauchfellentzündung der Katze bezeichnet. iStock Tierischer Durchbruch Endlich! Katzenhalter warten schon ewig auf diesen Satz Jahrelang mussten Katzenhalter um das Leben ihrer Tiere bangen, obwohl es ein wirksames Medikament gibt. Jetzt ist der Weg für die FIP-Therapie frei. Von Heute Tierisch 27.11.2026, 10:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein Meilenstein für den österreichischen Tierschutz und wohl eine der schönsten Nachrichten für Katzenbesitzer in diesem Jahr: Die gefürchtete feline infektiöse Peritonitis (FIP), die unbehandelt nahezu immer tödlich verläuft, darf nun auch in Österreich mit dem antiviralen Wirkstoff GS-441524 behandelt werden. Die Tierschutzombudsstelle Wien und die Landesstellen Wien und Steiermark der Österreichischen Tierärztekammer begrüßen das Ende eines jahrelangen, für viele Tierfreunde kaum nachvollziehbaren rechtlichen Dilemmas.

Wenn Bürokratie einem Katzenleben im Weg steht

Besonders tragisch war die Situation bislang deshalb, weil es bereits seit Jahren einen hochwirksamen Wirkstoff gegen die gefürchtete Viruserkrankung gibt. Aufgrund fehlender arzneimittelrechtlicher Voraussetzungen konnten österreichische Tierärzte das Präparat jedoch nicht auf dem nun eröffneten legalen Weg einsetzen. Verzweifelte Katzenbesitzer sahen sich deshalb häufig gezwungen, Medikamente über dubiose Internetanbieter und illegale Grauimporte zu beschaffen – ohne verlässliche Kontrolle über Qualität, Reinheit und tatsächlichen Wirkstoffgehalt.

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„Lange Zeit galt die Diagnose FIP als ein Todesurteil. Endlich darf der rettende Wirkstoff nun auch in Österreich eingesetzt werden“ Eva Persy Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien

Jahrelanger Einsatz trägt endlich Früchte

Durch die Kooperation eines österreichischen Anbieters mit einer heimischen Apotheke ist es Tierärzten jetzt möglich, das lebensrettende Präparat mittels Rezept zu bestellen. Das Medikament wird unter strengen Qualitätsstandards in der Apotheke hergestellt, die gesamte Therapie tierärztlich geplant und überwacht.

Damit bekommen nicht nur schwerkranke Samtpfoten eine echte Überlebenschance, sondern auch ihre Menschen endlich Sicherheit bei der Behandlung.

Bei diesen Symptomen bitte keine Zeit verlieren

FIP entsteht durch Veränderungen des felinen Coronavirus im Körper einer infizierten Katze. Zu den möglichen Warnsignalen zählen anhaltendes Fieber, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Flüssigkeitsansammlungen im Bauchraum, Augenveränderungen oder neurologische Auffälligkeiten. Bei einem Verdacht sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Je früher die Erkrankung erkannt und behandelt wird, desto besser stehen die Chancen. Entscheidend ist außerdem, die verordnete Therapie konsequent über die gesamte Behandlungsdauer fortzuführen.

Erinnerst du dich noch an FIP-Katerchen "Elliot"?

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„Keine Katze muss heute mehr an FIP sterben, nur weil das richtige Medikament fehlt“

Ein Satz, auf den unzählige Katzenbesitzer in Österreich wohl viel zu lange gewartet haben. HIER findest du detaillierte Informationen.