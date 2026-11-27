i Für veganes Leder gibt es bereits großartige und nachhaltige Alternativen. iStock©Arra Vais Tierisches Styling Warum Tiere häuten, wenn es Leder aus Oliven gibt? Für Jacken, Handtaschen und Schuhe müssen längst keine Tiere mehr sterben. Sogar aus den Resten der Olivenölproduktion lässt sich Leder herstellen. Von Heute Tierisch 27.11.2026, 10:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Leder gilt seit Jahrhunderten als hochwertig, langlebig und schick. Doch während wir uns über eine neue Jacke oder eine elegante Handtasche freuen, steckt hinter echtem Leder immer die Haut eines toten Tieres. Neben Rindern, Schafen und Ziegen werden für die Modeindustrie auch exotische Tiere wie Krokodile und Schlangen genutzt. Dabei hat die Wissenschaft längst erstaunliche Alternativen entwickelt – und eine davon wächst sogar auf Bäumen.

Vom Olivenhain in den Kleiderschrank

Bei der Herstellung von Olivenöl bleiben große Mengen an Fruchtfleisch, Schalen und Kernresten übrig. Dieser sogenannte Oliventrester bekommt dank innovativer Unternehmen wie Oleatex eine völlig neue Bestimmung. Zusammen mit Polymeren werden die pflanzlichen Überreste zu einem flexiblen Material verarbeitet, das optisch und haptisch an tierisches Leder erinnert. Je nach Ausführung beträgt der biobasierte Anteil laut Hersteller sogar bis zu 90 Prozent.

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Keine Zukunftsmusik mehr

Dass man mit einer Olive nicht nur den Salat, sondern auch den Kleiderschrank aufpeppen kann, beweist beispielsweise das litauische Modelabel Balsais. Das Unternehmen bietet bereits elegante Jacken aus dieser Lederalternative an. Ganz billig ist das tierfreundliche Modestück mit Preisen zwischen 520 und 820 Euro allerdings noch nicht.

Gewusst? Auch aus Kakteen, Ananasblättern, Apfelresten, Orangen und Pilzmyzel lassen sich mittlerweile lederähnliche Materialien herstellen.

Tierrechtsorganisation PETA zeichnet jedes Jahr Fashion-Designer mit dem "Vegan-Award" aus:

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Achtung beim Einkauf!

Nicht alles, was sich "Olivenleder" nennt, ist allerdings automatisch vegan. Unter dem geschützten Namen "Olivenleder®" wird beispielsweise auch echte Tierhaut verkauft, die mithilfe von Olivenblattextrakten gegerbt wurde. Olivenleder® Auch pflanzliche Lederalternativen sind nicht zwangsläufig plastikfrei oder biologisch abbaubar. Ein genauer Blick auf die Zusammensetzung lohnt sich deshalb allemal.

Was den Tierschutz betrifft, zeigen diese Innovationen jedoch, dass sich modische Ansprüche durchaus ohne Tierhaut erfüllen lassen. Denn warum sollte ein Tier für unseren modischen Geschmack seine Haut lassen müssen, wenn es auch die Reste unseres Mittagessens tun?