i dailydots® von nicapur®: Präzise dosierte Mikronährstoffe zum Kauen. Die smarte Lösung. Endlich Supplements, die man nicht vergisst. Foto: nicapur® Nahrungsergänzungsmittel Vitamine zum Kauen statt Schlucken Keine Lust auf Kapseln oder Tabletten? dailydots® von nicapur® bringt Vitamine und Mineralstoffe als Kau-Supplement auf den Markt. Von Lea Simecek 23.11.2026, 11:45 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vitamine und Mineralstoffe gehören für viele Menschen längst zum Alltag. Doch nicht jeder greift gerne zu Kapseln oder Tabletten. Tatsächlich würden laut dem Nutrition Business Journal 69 Prozent der Konsument:innen Nahrungsergänzungsmittel lieber in einer anderen Form einnehmen.1 Genau hier setzt nicapur® mit einer innovativen Idee an: dailydots® machen aus einer täglichen Nahrungsergänzung ein Kau-Supplement.

Die nächste Generation der Nahrungsergänzung: Kauen statt Schlucken

Hinter der neuen Einnahmeform steckt die patentierte Tab in Gum®-Technologie. Ein dosierter Mikronährstoff-Kern ist dabei von einer fruchtigen Kaugummihülle umgeben. Der Kern enthält Vitamine, Mineralstoffe oder Pflanzenextrakte in der jeweils vorgesehenen Tagesdosis. Beim Kauen gelangen diese in den Speichel und werden anschließend im Verdauungstrakt aufgenommen.

Je nach Sorte wird das Kau-Supplement ein bis zwei Minuten gekaut, ganz ohne zusätzliches Wasser. Danach kann die Kaugummihülle wie ein herkömmlicher Kaugummi weitergekaut oder direkt ausgespuckt werden.

Ein weiterer Vorteil: Alle vier Varianten kommen ohne Zuckerzusatz aus. Jede Packung enthält 30 Kau-Supplements, empfohlen wird eines pro Tag.

Vier Sorten für unterschiedliche Bedürfnisse

Ob Haut, Haare, Eisenversorgung oder die nächste Reise: dailydots® bietet vier unterschiedliche Zusammensetzungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

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Hair&Skin: Biotin, Zink und weitere Mikronährstoffe unterstützen normale Haut und Haare. Zink trägt zudem zur Erhaltung normaler Nägel bei.

Eisen + C 30mg: Vitamin C verbessert die Eisenaufnahme. Eisen unterstützt den Energiestoffwechsel und hilft, Müdigkeit zu verringern.

Travel Mate: Mit Ingwerextrakten sowie Vitamin B₆, speziell für unterwegs.

Vitamin D₃ 1.000: Unterstützt das Immunsystem sowie den Erhalt normaler Knochen und Muskelfunktionen.

Qualität trifft auf innovative Technologie

Hinter dailydots® steht nicapur®, ein österreichisches Unternehmen aus Puch bei Salzburg, dass seit 2011 auf Mikronährstoffe spezialisiert ist. Mit Kau-Supplements erweitert die Marke ihr Sortiment von mittlerweile mehr als 65 Produkten um eine neue Einnahmeform. Das Sortiment umfasst auch hochspezialisierte Kombinationsprodukte für die ernährungsphysiologische Unterstützung in den unterschiedlichsten Lebenssituationen.

Erhältlich sind die vier Sorten in ausgewählten Aphotheken in Österreich und Deutschland sowie online unter: dailydots® Kau-Supplements – nicapur®

1 Nutrition Business Journal. Supplement Business Report 2020.