i Das Nassfeld ist laut einer neuen Erhebung das günstigste große Skigebiet im Preisvergleich. iStock/ Pavliha Unter 1.000 Euro pro Woche Das sind die günstigsten Skigebiete in Österreich Der billigste Skipass macht noch keinen günstigen Skiurlaub. Eine neue Rangliste zeigt, wo Wintersportler wirklich sparen können. Von Heute Life 28.11.2026, 22:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Skiurlaub wird für viele Österreicher zunehmend zum Luxus. Doch wer bei der Wahl des Skigebiets genauer hinschaut, kann ordentlich Geld sparen. Eine neue Erhebung von BergMe zeigt: Eine komplette Skiwoche muss nicht zwangsläufig mehr als 1.500 Euro kosten. Im günstigsten großen Skigebiet kommen Wintersportler sogar mit weniger als 900 Euro pro Person aus.

Das ist in Nassfeld–Pressegger See der Fall. Das Kärntner Skigebiet ist laut dem Preisvergleich der günstigste Kandidat unter 21 großen Skigebieten in und teilweise außerhalb Österreichs. Die geschätzten Kosten für eine Woche: 897,50 Euro pro Person.

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Nicht nur der Skipass entscheidet

Wer seinen Skiurlaub plant, schaut meistens zuerst auf den Preis der Liftkarte. Doch genau das kann teuer werden. Denn eine günstige Tages- oder Wochenkarte bedeutet noch lange nicht, dass auch die gesamte Urlaubswoche billig ist.

BergMe hat deshalb für die Wintersaison 2026/27 genauer nachgerechnet. In die Kalkulation flossen ein Sechs-Tages-Skipass für Erwachsene, sieben Übernachtungen, sieben Mittagessen auf der Skihütte und sieben große Bier ein.

Verglichen wurden 21 Skigebiete mit mindestens 100 Pistenkilometern. Als Referenzzeitraum diente die Woche vom 25. Jänner bis 1. Februar 2027. Anreise, Skiverleih, Skikurse, Abendessen und Versicherungen sind in den Beträgen nicht enthalten.

Das sind die zehn günstigsten Skigebiete

Nach Nassfeld landet auf Platz zwei Oberstdorf–Kleinwalsertal mit 969,80 Euro. Das Skigebiet liegt allerdings im deutsch-österreichischen Grenzraum. Für die Unterkunft wurde ein Beispiel aus Oberstdorf in Deutschland herangezogen.

Knapp dahinter folgt der Hochkönig. Hier kostet die modellierte Skiwoche 992,50 Euro. Auch Bad Kleinkirchheim und Schladming schaffen es unter die ersten fünf.

Die Top Ten im Überblick (Kosten pro Person):

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Skipass-Schock: Nicht der Sieger ist am billigsten

Besonders interessant ist ein Blick auf die Liftkarten. Denn beim Sechs-Tages-Skipass liegt nicht das Nassfeld vorne. Die günstigste Karte im gesamten Vergleich bietet die 3 Länder Freizeit-Arena. Sie kostet 340,50 Euro. Oberstdorf–Kleinwalsertal folgt mit 360,80 Euro, dahinter liegt Obertauern mit 368 Euro.

Das Nassfeld verlangt für sechs Skitage hingegen 381 Euro. Warum reicht es trotzdem für den Gesamtsieg? Weil die Unterkunft den entscheidenden Unterschied macht. Mit einem kalkulierten Nächtigungspreis von 51,79 Euro pro Person liegt das Kärntner Skigebiet im Unterkunftsvergleich an der Spitze.

Der Hochkönig zeigt ebenfalls, wie wichtig die Gesamtrechnung ist: Trotz eines vergleichsweise teuren Skipasses von 432,50 Euro bleibt die gesamte Urlaubswoche unter 1.000 Euro.

Auch Bier und Schnitzel kosten

Wer glaubt, dass nur die Unterkunft das Urlaubsbudget belastet, irrt. Auch auf der Hütte gibt es deutliche Preisunterschiede. Ein halber Liter Bier kostet laut der Erhebung je nach Skigebiet zwischen 5,50 und 6,50 Euro. Beim Mittagessen reicht die Preisspanne für eine Hauptspeise von elf bis 18 Euro.

Über sieben Tage macht das durchaus etwas aus. Allein beim Mittagessen beträgt der Unterschied zwischen den günstigsten und teuersten Vergleichswerten 49 Euro pro Person.

Trotzdem zeigt die Erhebung: Die Unterkunft bleibt einer der größten Hebel beim Sparen. Wer etwas außerhalb des unmittelbaren Skizentrums nächtigt, kann seinen Urlaub deutlich günstiger gestalten. Allerdings sollten auch die Entfernung zur Talstation und mögliche zusätzliche Transportkosten berücksichtigt werden.