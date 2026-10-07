i Österreichischer Schmäh ist vielleicht nicht für jeden sofort verständlich. Bei Reisenden kommt die heimische Art offenbar trotzdem ziemlich gut an. Pexels/Anton Shoutvin Urlauber haben gewählt Österreich zählt zu Europas freundlichsten Reiseländern Ein Lächeln, ein Tipp oder Hilfe bei der Orientierung: Gastfreundschaft zeigt sich in Kleinigkeiten. Österreich macht dabei offenbar einiges richtig. Von Heute Life 07.10.2026, 14:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du bestellst einen Kaffee und bekommst gleich noch einen Ausflugstipp dazu. Du stehst mit fragendem Blick an einer Kreuzung und jemand erklärt dir ungefragt den Weg. Oder aus einem kurzen Gespräch an der Bar wird plötzlich ein ganzer Abend. Wie willkommen wir uns im Urlaub fühlen, entscheiden oft nicht die großen Sehenswürdigkeiten, sondern genau diese kleinen Begegnungen.

Welche europäischen Länder darin besonders gut sind, wollte "Condé Nast Traveller" wissen: Im Rahmen der diesjährigen "Readers' Choice Awards" kürten Leserinnen und Leser die freundlichsten Reiseländer Europas. Und auch Österreich schafft es 2026 in die Top Ten.

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Österreich landet auf Platz zehn

Mit Rang zehn eröffnet Österreich das Ranking: Natürlich locken Reisende die Alpen, historische Städte, Seen und jede Menge Kultur ins Land. Bei der Befragung spielte aber auch etwas eine Rolle, das sich wesentlich schwerer fotografieren lässt: das österreichische Lebensgefühl.

"Condé Nast Traveller" hebt dabei die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat hervor – und die Bereitschaft, diese mit Gästen zu teilen. Ein Platzerl, das man unbedingt gesehen haben muss, ein Wirtshaus, das nicht im Reiseführer steht, oder der Hinweis, wo die Aussicht am schönsten ist: Gerade solche Begegnungen können einen Urlaub schließlich unvergesslich machen.

Zwei Nachbarn schaffen es ebenfalls in die Top Ten

Auf Platz neun landet mit Kroatien einer von zwei Neueinsteigern. Das beliebte Urlaubsland punktet dem Magazin zufolge nicht nur mit Küsten, Inseln und historischen Städten, sondern auch mit der herzlichen Art seiner Bevölkerung.

Direkt davor folgt Slowenien auf Rang acht. Auch unser Nachbar ist neu in der Liste. Neben Sicherheit und vergleichsweise günstigen Preisen wird besonders die offene und hilfsbereite Art gegenüber internationalen Gästen hervorgehoben. Dass viele Menschen Englisch sprechen, dürfte für die überwiegend englischsprachige Leserschaft des Magazins zusätzlich von Vorteil sein.

Einen deutlichen Absturz erlebt hingegen der Vorjahressieger: Estland fällt von Platz eins auf Rang sieben. Seine Höflichkeit und Hilfsbereitschaft wissen Reisende aber offenbar weiterhin zu schätzen.

Tee, Tapas & ganz viel Gastfreundschaft

Auf Rang sechs folgt die Türkei. Gastfreundschaft zeigt sich dort häufig am Esstisch: Ein Glas traditioneller Schwarztee gilt als Zeichen der Freundschaft, aus einem kleinen Essen kann schnell eine große Runde mit mehreren Meze werden.

Spanien landet auf Platz fünf. Die entspannte Lebensart, spontane Gespräche und das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl kommen bei Reisenden gut an. Wer dieses Lebensgefühl möglichst authentisch erleben möchte, ist laut Magazin vor allem abseits der touristischen Hochsaison gut aufgehoben.

Auf Rang vier wartet Griechenland – und dort gibt es für die viel zitierte Gastfreundschaft sogar einen eigenen Begriff. "Philoxenia" lässt sich sinngemäß als "Liebe zu Fremden" übersetzen. Gemeinsames Essen, lange Gespräche und ein enges Familienleben prägen diese Tradition bis heute.

Italien macht einen gewaltigen Sprung

Besonders weit nach vorne geht es für Italien. Im Vorjahr noch auf Platz sieben, schafft es das Land 2026 auf Rang drei. "La Dolce Vita" ist für viele Reisende offenbar mehr als ein hübscher Spruch auf Postkarten. Von der Toskana bis Sizilien erleben Besucher eine Kultur, in der Genuss, Geselligkeit und spontane Begegnungen einen hohen Stellenwert haben.

Noch ein Stück freundlicher wird es nach Einschätzung der Befragten in Portugal auf Platz zwei. Das Land punktet demnach nicht nur mit Atlantikküste, Weinregionen und historischen Städten. Vor allem die Herzlichkeit und der Gemeinschaftssinn bleiben Reisenden in Erinnerung. Ob am Markt, im Café oder bei einem Glas Portwein: Mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen, fällt offenbar nicht besonders schwer.

Dieses Land ist 2026 am freundlichsten

Für den Sieger geht es noch einmal weiter Richtung Atlantik. Nachdem Irland zwei Jahre hintereinander Platz zwei belegt hatte, schafft es die Insel 2026 an die Spitze.

Wer schon einmal in einem irischen Pub gelandet ist, kann zumindest erahnen, warum. Fremde kommen miteinander ins Gespräch, es wird erzählt und gelacht – und aus einem geplanten kurzen Pint kann ein ziemlich langer Abend werden. Dazu passt der berühmte irische "Craic": ein Begriff für jene besondere Mischung aus Geselligkeit, Humor, Unterhaltung und guter Stimmung.