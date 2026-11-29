i Landeshauptmann Stelzer mit seinem knackigen Posting Screenshot Facebook Knackige Tradition Hier geht's um die Wurst: Stelzer läutet den Advent ein In Oberösterreich geht's zum Adventauftakt um die Wurst! Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer lässt sich die traditionelle Spezialität schmecken. Von Oberösterreich Heute 29.11.2026, 17:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Oberösterreich geht es am ersten Adventsonntag traditionell um die Wurst! Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) lässt sich den kulinarischen Auftakt zur Weihnachtszeit schmecken, schreibt: "Wünsche euch allen einen schönen Bratwürstelsonntag!"

Seit rund 200 Jahren wird im Land ob der Enns der sogenannte Bratwürstelsonntag zelebriert. Auf den Teller kommen dabei klassischerweise goldbraun gebratene Würstel mit Sauerkraut und Erdäpfeln.

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Woher der beliebte Brauch genau stammt, ist nicht restlos geklärt. Früher schlachteten die Bauern vor Winterbeginn ihre Tiere, die frischen Würstel mussten mangels Kühlmöglichkeiten rasch verputzt werden.

Auch die Kirche dürfte eine Rolle gespielt haben: Bevor die damals übliche Fastenzeit im Advent begann, wurde noch einmal kräftig geschlemmt.

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Wie dem auch sei: Dem Landeshauptmann hat es sichtlich geschmeckt, die Reaktionen im Netz waren auch durchwegs positiv. Nur eine Bürgerin meldete sich kritisch: Weil – wie alle Jahre wieder – Stelzer und auch Niederösterreichs Landeschefin Mikl-Leitner zuletzt vor der vermeintlichen Verbannung des christlichen Nikolo gewarnt und die Tradition zur Pflicht erklärt hatten, hieß es spöttisch: "Keine Sorge, dass der Bratwürstl Sonntag abgeschafft wird?"