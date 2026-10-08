i Chelsy Davy trennte sich von Harry. APA-Images / EPA / Ian Jones Offene Worte "Ich musste weg" – Harrys Ex packt über ihre Flucht aus Sieben Jahre lang war Chelsy Davy mit Prinz Harry zusammen. Doch das Leben an der Seite des Royals wurde ihr zu viel. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie galt lange als mögliche zukünftige Herzogin. Von 2004 bis 2011 führte Chelsy Davy (40) eine turbulente On-off-Beziehung mit Prinz Harry (42). Doch statt einer Märchenhochzeit folgte die Trennung. Davy kehrte dem royalen Leben den Rücken und suchte ihr Glück abseits des britischen Königshauses.

Jetzt blickt die Unternehmerin in einem persönlichen Beitrag auf der Website ihrer Schmuckmarke "Aya" auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Dabei verrät sie auch, weshalb sie früher vor festen Bindungen regelrecht zurückschreckte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Ich wollte einfach nur Spaß haben"

"Wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich mich damals nur auf eines festlegen: Spaß zu haben", schreibt Davy.

Meghan und Harry bei Polo-Turnier in Windsor i ?

Ihr Leben habe aus Reisen, Abenteuern und immer neuen Bekanntschaften bestanden. Sie lebte zeitweise in Istanbul, bereiste Südamerika und zog durch Afrika. Sich dauerhaft an einen Ort oder einen Menschen zu binden, kam für sie lange nicht infrage.

"Ich habe meine Freiheit vehement verteidigt", erklärt sie. Sie habe weder gewollt, dass andere ihre Pläne für sie ändern, noch sei sie bereit gewesen, ihre eigenen Pläne für jemand anderen aufzugeben.

Flucht vor dem Royal-Rummel

Diese Einstellung wirft auch ein neues Licht auf ihre frühere Beziehung mit Prinz Harry. Schon damals hatte Davy Schwierigkeiten mit der enormen öffentlichen Aufmerksamkeit.

In einem früheren Interview beschrieb sie den Druck durch die Medien als kaum erträglich. Sie sei jung gewesen, habe ein normales Leben führen wollen und die Situation als schrecklich empfunden.

Prinzessin Diana mit ihren Söhnen William und Harry i ?

Nach der Trennung zog es die gebürtige Simbabwerin wieder nach Afrika. Dort fand sie Abstand vom britischen Boulevard und baute sich später mit ihrer Schmuckmarke ein eigenes Unternehmen auf.

Auch Harry erklärte Jahre später, dass die ständige Verfolgung durch Fotografen und Journalisten ihre Beziehung schwer belastet habe. Davy habe schließlich erkannt, dass ein Leben als Royal nichts für sie sei.

Ein anderer Mann änderte alles

Inzwischen hat sich Davys Einstellung zur Liebe grundlegend verändert.

Während der Corona-Pandemie lernte sie den Hotelier Sam Cutmore-Scott kennen. Damals war sie 35 Jahre alt. Zum ersten Mal habe sie sich vorstellen können, tatsächlich eine Familie zu gründen. "Ich traf Sam und wusste zum ersten Mal, dass ich eine Familie wollte – ganz konkret mit ihm", schreibt sie.

2022 heirateten die beiden. Heute leben sie mit ihren drei Kindern Leo, Chloe und Finn auf Mauritius.

Dass sie inzwischen ein völlig anderes Leben führt, überrascht Davy offenbar selbst. Gelegentlich vermisse sie zwar die Freiheit und Spontaneität ihrer früheren Jahre. Tauschen möchte sie dennoch nicht mehr.