i Charlotte Casiraghi und Nicolas Mathieu sollen sich Ende des Sommers getrennt haben. APA-Images / AFP / THIBAUD MORITZ Monaco-Royal wieder Single Nach nur 2 Jahren! Liebes-Aus bei Charlotte Casiraghi Die Enkelin von Grace Kelly und der französische Bestsellerautor sollen getrennte Wege gehen. Der Grund ist eine große Lebensfrage. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alles aus und vorbei in Monaco? Charlotte Casiraghi (40) und der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu (48) sollen kein Paar mehr sein. Das berichtet das französische Magazin "Voici". Demnach ging die Beziehung schon Ende des Sommers in die Brüche, nach rund zwei Jahren.

Den Schlussstrich soll Charlotte selbst gezogen haben. Der Grund: Die Tochter von Prinzessin Caroline (69) soll sich ein weiteres Kind gewünscht haben. Mathieu, der aus einer früheren Beziehung bereits einen 13-jährigen Sohn hat, habe diesen Wunsch aber nicht geteilt. Bestätigt haben die beiden die Trennung bisher nicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Öffentlich wurde die Beziehung Anfang 2024, kurz nach Charlottes Trennung von Filmproduzent Dimitri Rassam (44). Mit ihm hat sie Sohn Balthazar (7), aus der Beziehung mit Komiker Gad Elmaleh (55) stammt Sohn Raphaël (12).

Mathieu gewann 2018 mit seinem Roman "Wie später ihre Kinder" den Prix Goncourt, Frankreichs wichtigsten Literaturpreis. Verbunden hat die beiden vor allem die Liebe zu Büchern und Philosophie, Charlotte gründete einst sogar die "Philosophischen Begegnungen von Monaco".

Zwei Jahre lang pendelte das Paar zwischen Paris und den Vogesen, wo der Autor lebt. Inzwischen lebt die 40-Jährige mit ihren beiden Söhnen in Paris.