i In einem neuen Video zeigt Meghan nicht nur Kindheitsfotos von sich selbst, sondern auch seltene Einblicke in ihr Familienleben. REUTERS/Phil Noble/Pool "Stolz und dankbar" Meghan teilt Kinderfotos und Video von Lilibet Herzogin Meghan blickt mit einem neuen Posting auf ihre Karriere zurück und zeigt dabei Kinderfotos von sich sowie neue Aufnahmen von Tochter Lilibet Von Heute Entertainment 07.10.2026, 08:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Herzogin von Sussex überrascht ihre Fans auf Social Media mit einem emotionalen Rückblick auf ihre Karriere. In einem neuen Video zeigt Meghan (45) nicht nur Kindheitsfotos von sich selbst, sondern auch seltene Einblicke in ihr Familienleben.

Die 45-Jährige zitiert dazu Worte von ihrem früheren Blog "The Tig": "Hinter jeder erfolgreichen Frau steht sie selbst." Sie fügt hinzu: "Und das stimmt ... aber da ist noch mehr: eine liebevolle Community, ein unterstützendes Netzwerk, ein großartiges Team."

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Das Video zeigt, wie Meghan gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter Lilibet beim Imkern zu sehen ist. Außerdem präsentiert sie, wie Marmelade für ihre Marke "As Ever" abgefüllt wird, schreitet durch ihren Garten und bäckt.

Anlass für das emotionale Posting ist der Launch der Holiday-Kollektion ihrer Lifestyle-Marke "As Ever". "Wenn ich sehe, wie diese Marke gewachsen ist - und während wir nun unsere Holiday-Kollektion vorstellen -, muss ich mich fast kneifen; ich bin unglaublich stolz und dankbar", erklärt die Herzogin.

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Meghan bedankt sich bei ihrem Team: "Ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam erschaffen. Danke, dass ihr helft, diese Vision zum Leben zu erwecken."