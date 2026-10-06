i Auf diesem Werbefoto für ihren Adventkalender scheint Meghan eine Hand mit sechs Fingern zu haben. www.asever.com Rätsel um Adventkalender Photoshop-Fail? Plötzlich hat Meghan sechs Finger Ein Werbebild für ihre Marke As Ever lässt Fans zweimal hinschauen. Photoshop-Panne oder doch etwas ganz anderes? Von Heute Entertainment 06.10.2026, 15:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein neues Foto von Herzogin Meghan (45) sorgt im Netz für Verwirrung. Darauf öffnet die Ehefrau von Prinz Harry (42) gerade die Türchen ihres neuen Adventkalenders. Doch statt auf die Schokolade schauen viele Fans auf ihre Hand. Auf den ersten Blick sieht es nämlich so aus, als hätte Meghan sechs Finger.

Das Bild gehört zur Werbung für die erste Weihnachtskollektion ihrer Lifestyle-Marke As Ever, die am Montag an den Start ging. Der Adventkalender ist dabei das Herzstück: Inspiriert von ihrem Zuhause in Montecito, gefüllt mit 25 handgemachten Pralinen des Chocolatiers Compartés aus Los Angeles. Kostenpunkt: 112 Pfund. Dazu gibt es unter anderem einen Geschenkkorb mit Kerzen, Marmeladen und Tee sowie Spielkarten im As-Ever-Look.

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Photoshop-Panne?

In den sozialen Medien wurde schnell gerätselt, ob hier jemand bei der Bildbearbeitung gepfuscht hat. Andere User blieben gelassen und zählten nach: Auf dem Foto sind eindeutig nur fünf Fingernägel zu sehen.

Des Rätsels Lösung, wie das britische "Hello!"-Magazin berichtet: eine optische Täuschung. Durch Licht und Schatten verdeckt der Mittelfinger den Ringfinger so, dass es kurz nach einem zusätzlichen Finger aussieht. Meghan hat also ganz normal fünf Finger an der Hand.