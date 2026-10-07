i Märtha und Durek ziehen vor Gericht. Bild: picturedesk.com Sie verlangt Mega-Summe Nach Beerdigung: Märtha zieht jetzt vor Gericht Prinzessin Märtha Louise und ihr Ehemann Durek Verrett ziehen vor Gericht – und es geht um eine unglaubliche Summe. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 07:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Streit könnte teuer werden! Prinzessin Märtha Louise (55) und ihr Ehemann Durek Verrett (51) haben in den USA mehrere Klagen gegen ehemalige Vertraute eingebracht. Insgesamt fordert das Paar dabei mehr als 80 Millionen Dollar – umgerechnet rund 68 Millionen Euro – Schadenersatz.

Die Verfahren laufen in Los Angeles. Unter den Beklagten befinden sich laut "The Guardian" unter anderem Dureks früherer Verlobter Hank Greenberg, dessen Mutter sowie ehemalige Geschäftspartner des selbsternannten Schamanen.

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Norwegen: Prinzessin Märtha Louise heiratet ihren Sex-Schamanen Durek Verrett i ?

Der Vorwurf des Royal-Paares: Menschen aus ihrem früheren Umfeld hätten ihr Vertrauen missbraucht und anschließend öffentlich falsche und rufschädigende Behauptungen verbreitet.

Ex-Verlobter packte aus

Besonders brisant ist der Streit mit Hank Greenberg. Er war früher mit Durek liiert und hatte sich in der Vergangenheit öffentlich über die Beziehung geäußert.

Greenberg und dessen Mutter hatten schwere Vorwürfe gegen Verrett erhoben. Unter anderem ging es um angeblich kontrollierendes Verhalten während der Beziehung. Durek weist die Anschuldigungen zurück.

Nun will er gemeinsam mit Märtha Louise juristisch dagegen vorgehen.

Millionenforderung sorgt für Aufsehen

In den Klagen werden den Beklagten unter anderem Verleumdung, Verletzung der Privatsphäre und die Verbreitung falscher Behauptungen vorgeworfen. Durek argumentiert zudem, dass vertrauliche Informationen aus früheren persönlichen und geschäftlichen Beziehungen gegen ihn verwendet worden seien.

Die geforderten Summen haben es in sich. Zusammengerechnet verlangt das Paar in den verschiedenen Verfahren mehr als 80 Millionen Dollar Schadenersatz.

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Ob Märtha Louise und Durek tatsächlich auch nur annähernd diese Summe zugesprochen bekommen, ist völlig offen. Zunächst müssen die Gerichte überhaupt über die Vorwürfe entscheiden.

Auch die Gegenseite wehrt sich. Anwälte der Beklagten bestreiten die Anschuldigungen und argumentieren unter anderem mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung.

Erste wichtige Anhörungen in den Verfahren sollen im Dezember stattfinden.

Immer wieder Ärger um Durek

Durek Verrett sorgt seit Beginn seiner Beziehung mit Märtha Louise regelmäßig für Diskussionen. Besonders seine Aussagen über alternative Heilmethoden brachten ihm Kritik ein.

Die Prinzessin legte deshalb 2022 ihre offiziellen Aufgaben für das norwegische Königshaus nieder. Ihren Prinzessinnentitel behielt sie zwar, darf ihn nach einer Vereinbarung mit dem Palast aber nicht für kommerzielle Zwecke verwenden.

Im August 2024 heirateten Märtha Louise und Durek im norwegischen Geiranger. Auch danach riss die Kritik nicht ab. Unter anderem sorgte eine Netflix-Dokumentation über das Paar für Diskussionen.