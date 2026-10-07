i Königin Camilla Reuters Tragödie bei den Royals Königin Camillas Ärztin ermordet! Mann unter Verdacht Eine Ärztin, die Königin Camilla betreute, wurde tot aufgefunden. Die Obduktion ergab schockierende Details. Der Ehemann sitzt in U-Haft. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 14:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für die britische Königsfamilie: Eine Ärztin, die regelmäßig Königin Camilla behandelte, ist unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Ihr Ehemann steht unter Mordverdacht und befindet sich in Untersuchungshaft.

Bei der Obduktion stellten die Ermittler erschreckende Befunde fest. Die Staatsanwältin Jackie Hanlon erklärte, dass an der rechten Seite des Kopfes eine Verletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung festgestellt wurde. Zudem gebe es Hinweise auf eine mögliche Kompression des Halses. Zum Zeitpunkt der Tat sollen sich Kinder im Haus befunden haben.

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Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, gehörte die Frau zu einem Pool von Medizinern, die Mitglieder der königlichen Familie in der nahegelegenen Residenz Sandringham House betreuten. Die Ärztin war seit mehr als 15 Jahren approbiert und seit acht Jahren als Hausärztin tätig.

König und Königin bereits informiert

Der Ehemann äußerte sich vor Gericht nicht zu den Vorwürfen. Er bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. König Charles und Königin Camilla wurden Berichten zufolge bereits über den Tod der Ärztin informiert.