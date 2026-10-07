i Schüsse vor Königspalast – Victoria war kurz zuvor dort IMAGO / TT Dramatischer Großeinsatz Schüsse am Palast! Prinzessin Victoria entkommt knapp Dramatische Szenen mitten in Stockholm: Direkt vor dem königlichen Schloss fielen Schüsse. Nur kurz zuvor hielt sich Kronprinzessin dort auf. Von Heute Entertainment 07.10.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr kam es am Stockholmer Königsschloss zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein bewaffneter Mann war bei Lejonbacken direkt am Palast aufgefallen.

Die Situation eskalierte: Im Zuge des Einsatzes eröffneten Polizisten das Feuer und trafen den Mann. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

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Besonders brisant: Kronprinzessin Victoria (49) hatte sich laut "Svensk Damtidning" erst kurze Zeit zuvor im Schloss aufgehalten. Dort nahm die schwedische Thronfolgerin an einer Sitzung des Kronprinsessan Margaretas Landstormsfonds teil.

Als die Schüsse fielen, dürfte Victoria den Palast bereits verlassen haben. Ihr Ehemann Prinz Daniel (53) befindet sich derzeit ohne sie auf einer Reise nach Madrid.

Victoria zeigt sich gut gelaunt

Am selben Abend erschien Victoria bei der VIP-Premiere der Unterwasserdokumentation "Ocean Dreams" im Naturhistorischen Museum in Stockholm. Von dem dramatischen Zwischenfall ließ sie sich äußerlich nichts anmerken.

Auf Bildern wirkt die Kronprinzessin entspannt. Beim Verlassen der Veranstaltung winkte sie den Anwesenden sogar gut gelaunt zu. Den Film soll sie als "fantastisch" bezeichnet haben.

Mann soll um Schüsse gebeten haben

Schwedischen Medien zufolge soll sich der Mann zuvor mit einem Messer der Palastwache genähert und darum gebeten haben, erschossen zu werden. Die Polizei soll zunächst versucht haben, ihn mit einem Elektroschocker zu stoppen. Danach fielen mehrere Schüsse.

Die Behörden ermitteln wegen grober Bedrohung eines Beamten sowie eines schweren Verstoßes gegen das Waffengesetz. Für die Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, erklärte die Polizei.