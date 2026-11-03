i In 98 Prozent der österreichischen Gemeinden und Wiener Bezirke verdienen vollzeitbeschäftigte Männer im Schnitt mehr als Frauen. iStock / Getty Images / MarianVejcik Equal Pay Day In 98 Prozent der Gemeinden verdienen Männer mehr Frauen verdienen deutlich weniger. Wie groß der Unterschied ist, hängt vom Wohnort ab. In einer Gemeinde beträgt die Lohnlücke sogar 37 Prozent. Von Österreich Heute 03.11.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag, dem 5. November, ist Equal Pay Day. Ab diesem Tag arbeiten Frauen in Österreich rein rechnerisch bis Jahresende "gratis". Die Lohnlücke beträgt österreichweit 15,5 Prozent.

Wie APA-Berechnungen auf Basis der Lohnsteuerstatistik 2024 zeigen, verdienen Männer in 2.084 österreichischen Gemeinden und Wiener Bezirken mehr als Frauen. Das entspricht 98 Prozent.

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Bis zu 37 Prozent Unterschied

Am größten ist die Lohnschere in Pierbach (OÖ). Dort verdienen Männer im Schnitt knapp 37 Prozent mehr. Der Equal Pay Day fiel bereits auf den 19. August – Frauen arbeiten hier rechnerisch fast 134 Tage "gratis".

Dahinter folgen Stall (36 Prozent) und Großkirchheim (35 Prozent) in Kärnten. Auf Bezirksebene liegt Bruck-Mürzzuschlag (Steiermark) mit 20 Prozent an der Spitze.

In 30 Gemeinden verdienen Frauen mehr

Es gibt auch Ausnahmen: In 30 Gemeinden verdienen Frauen durchschnittlich mehr als Männer. Spitzenreiter ist Geiersberg (OÖ) mit knapp 13 Prozent.

In 18 Gemeinden beträgt die Lohnlücke weniger als ein Prozent. Dazu zählen vier Wiener Bezirke. Generell fällt der Unterschied in Städten geringer aus als auf dem Land. Eine Ausnahme ist die Wiener Innere Stadt mit 15 Prozent. Für die Berechnungen wurden die mittleren Nettojahreseinkommen von Vollzeitbeschäftigten verglichen.