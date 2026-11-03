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Die Polizei stellte die gefährlichen Gegenstände bei einer Fahrzeugkontrolle sicher.
Die Polizei stellte die gefährlichen Gegenstände bei einer Fahrzeugkontrolle sicher.
Bundespolizeiinspektion Passau
Kurioser Waffenfund

Polizei staunte – Taschenlampe war gefährliche Waffe

Bei einer Kontrolle an der B12 bei Kirchdorf am Inn entdeckten die Beamten zwei als Taschenlampen getarnte Elektroimpulsgeräte und einen Schlagring.
Von Oberösterreich Heute
03.11.2026, 13:14
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Am Montag, dem 2. November 2026, kontrollierten Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Passauu an der Kontrollstelle auf der B12 bei Kirchdorf am Inn einen 56-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Dabei stießen die Beamten auf mehrere verbotene Gegenstände.

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Zunächst entdeckten sie im Handschuhfach ein Elektroimpulsgerät, das wie eine Taschenlampe aussah. Doch damit nicht genug: Bei der weiteren Durchsuchung des Kofferraums fanden die Polizisten ein zweites Elektroimpulsgerät.

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Dieses war ebenfalls als Taschenlampe getarnt und verfügte zusätzlich über eine Schlagstockfunktion. Außerdem lag dort ein Schlagring.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Alle drei Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

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Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

red, 03.11.2026, 13:14
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