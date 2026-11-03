i Die Polizei stellte die gefährlichen Gegenstände bei einer Fahrzeugkontrolle sicher. Bundespolizeiinspektion Passau Kurioser Waffenfund Polizei staunte – Taschenlampe war gefährliche Waffe Bei einer Kontrolle an der B12 bei Kirchdorf am Inn entdeckten die Beamten zwei als Taschenlampen getarnte Elektroimpulsgeräte und einen Schlagring. Von Oberösterreich Heute 03.11.2026, 13:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag, dem 2. November 2026, kontrollierten Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Passauu an der Kontrollstelle auf der B12 bei Kirchdorf am Inn einen 56-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Dabei stießen die Beamten auf mehrere verbotene Gegenstände.

Zunächst entdeckten sie im Handschuhfach ein Elektroimpulsgerät, das wie eine Taschenlampe aussah. Doch damit nicht genug: Bei der weiteren Durchsuchung des Kofferraums fanden die Polizisten ein zweites Elektroimpulsgerät.

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Dieses war ebenfalls als Taschenlampe getarnt und verfügte zusätzlich über eine Schlagstockfunktion. Außerdem lag dort ein Schlagring.

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Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Alle drei Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

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Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.