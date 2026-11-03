Polizei staunte – Taschenlampe war gefährliche Waffe

Am Montag, dem 2. November 2026, kontrollierten Bundespolizisten der Bundespolizeiinspektion Passauu an der Kontrollstelle auf der B12 bei Kirchdorf am Inn einen 56-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Dabei stießen die Beamten auf mehrere verbotene Gegenstände.
Zunächst entdeckten sie im Handschuhfach ein Elektroimpulsgerät, das wie eine Taschenlampe aussah. Doch damit nicht genug: Bei der weiteren Durchsuchung des Kofferraums fanden die Polizisten ein zweites Elektroimpulsgerät.
Dieses war ebenfalls als Taschenlampe getarnt und verfügte zusätzlich über eine Schlagstockfunktion. Außerdem lag dort ein Schlagring.
Alle drei Gegenstände wurden von den Beamten sichergestellt. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.
Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.