2,44 Promille auf E-Scooter! Mann ist Führerschein los

Mit 2,44 Promille war ein 23-Jähriger am Montagabend (2. November) auf seinem E-Scooter in Hörsching (OÖ) unterwegs. Doch seine Fahrt endete bei einer Polizeikontrolle. Der junge Mann musste seinen Führerschein abgeben.
Gegen 17.50 Uhr fiel der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen einer Polizeistreife im Gemeindegebiet von Hörsching auf. Laut Polizei zeigte der E-Scooter-Lenker eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung. Die Beamten führten daraufhin einen Alkotest durch. Das Ergebnis: satte 2,44 Promille!
Für den 23-Jährigen hatte die Kontrolle unmittelbare Folgen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm seinen britischen Führerschein ab. Außerdem wird der junge Mann angezeigt.