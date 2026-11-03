i Ein 23-Jähriger war mit 2,44 Promille auf seinem E-Scooter unterwegs. Die Polizei stoppte ihn. iStock Fuhr in Polizeikontrolle 2,44 Promille auf E-Scooter! Mann ist Führerschein los Mit satten 2,44 Promille war ein 23-Jähriger auf seinem E-Scooter in Hörsching (OÖ) unterwegs. Nach einer Polizeikontrolle war die Fahrt zu Ende. Von Österreich Heute 03.11.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit 2,44 Promille war ein 23-Jähriger am Montagabend (2. November) auf seinem E-Scooter in Hörsching (OÖ) unterwegs. Doch seine Fahrt endete bei einer Polizeikontrolle. Der junge Mann musste seinen Führerschein abgeben.

Polizei bemerkte deutliche Anzeichen

Gegen 17.50 Uhr fiel der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen einer Polizeistreife im Gemeindegebiet von Hörsching auf. Laut Polizei zeigte der E-Scooter-Lenker eindeutige Anzeichen einer Alkoholisierung. Die Beamten führten daraufhin einen Alkotest durch. Das Ergebnis: satte 2,44 Promille!

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Führerschein ist weg

Für den 23-Jährigen hatte die Kontrolle unmittelbare Folgen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm seinen britischen Führerschein ab. Außerdem wird der junge Mann angezeigt.