i Aufgrund der großen Gefahr mussten zahlreiche Feuerwehrkräfte die Gefahr bannen. FF Bad Ischl Gasaustritt Alarm in Bad Ischl: Häuser, Hotel und Therme evakuiert Bei Bauarbeiten in Bad Ischl wurde am Dienstag eine Gashauptleitung schwer beschädigt. Große Mengen an Gas traten aus.

Oberösterreich Heute Von Andreas Neumayer und 03.11.2026, 14:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gefährlicher Einsatz Dienstagvormittag (3. November) in Oberösterreich: Bei Grabungsarbeiten in der Kaiser-Franz-Josef-Straße in Bad Ischl wurde eine Gashauptleitung stark beschädigt. In der Folge strömte eine große Menge Gas aus. Um 10.03 Uhr wurde die Hauptfeuerwache alarmiert. Weil eine Ausbreitung über die Kanalisation befürchtet wurde, rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Auch Wohnhäuser, Geschäfte, ein Hotel und die Therme mussten evakuiert werden.

Einsatzleiter Hannes Stibl ließ nach einer ersten Lageerkundung sofort den unmittelbaren Gefahrenbereich absperren. Mithilfe der Lagepläne konnten die zuständigen Absperrschieber der Gasleitung gefunden und geschlossen werden. Damit wurde der weitere Gasaustritt gestoppt.

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Gas könnte sich über Kanal ausbreiten

Besonders heikel war die Situation, weil in diesem Bereich gerade Abwasserleitungen erneuert werden. Deshalb bestand die Sorge, dass das ausgetretene Gas über das Kanalnetz weiterströmen könnte.

"Nachdem gerade die Abwasserleitungen erneuert werden, musste befürchtet werden, dass sich das Gas über den Kanal ausbreitet. Somit wurden Nachalarmierungen weiterer Feuerwehreinheiten veranlasst und der Absperrbereich auf einen Radius von 100m erweitert", berichtet Einsatzleiter Hannes Stibl.

Therme, Hotel und Kirche im Gefahrenbereich

Der Gefahrenbereich umfasste zahlreiche Gebäude und Einrichtungen. Neben Wohnhäusern und Geschäften waren auch Gaststätten, eine Bank, die Therme, ein Hotel und die Ischler Stadtpfarrkirche betroffen. Die Gebäude beziehungsweise Geschäfte im betroffenen Bereich wurden rasch evakuiert.

Währenddessen überprüften Fachkräfte des Gasnetzbetreibers und des Reinhalteverbandes Wolfgangsee-Ischl das Kanalnetz auf mögliche Gaskonzentrationen.

Entwarnung nach Messungen

Die Messungen brachten schließlich Erleichterung: Im Kanalnetz konnte keine Gasausbreitung festgestellt werden. Auch die beschädigte Gasleitung wurde inzwischen repariert.

Wegen der umfangreichen Absperrungen kam es im Stadtgebiet zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 11.45 Uhr war der Einsatz beendet.

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Neben vier Feuerwehreinheiten aus Bad Ischl standen auch die Bundespolizei, die städtische Sicherheitswache, der Wirtschaftshof, der Reinhalteverband Bad Ischl, das Rote Kreuz und der zuständige Gasnetzbetreiber im Einsatz.