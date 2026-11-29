i Italien im Freudentaumel Reuters Spanien unterliegt 1:2 Italien verteidigt Davis-Cup-Titel gegen Alcaraz Italien feiert in Bologna die erfolgreiche Verteidigung des Davis-Cup-Titels. Vor eigenem Publikum bezwingen die Gastgeber Spanien rund um Alcaraz. Von Sport Heute 29.11.2026, 23:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Italien bleibt die dominierende Nation im Davis Cup! Die Gastgeber setzten sich im Finale in Bologna gegen Spanien mit 2:1 durch und feierten den vierten Titelgewinn in Serie. Für die Italiener ist es insgesamt der fünfte Triumph im traditionsreichen Nationenwettbewerb.

Dominic Thiem - sein Leben i ?

Lorenzo Musetti brachte die Hausherren mit einem 6:7 (4:7), 6:2, 6:1 gegen Rafael Jodar in Führung. Spaniens Superstar Carlos Alcaraz sorgte anschließend mit einem 6:2, 7:6 (7:4) gegen Flavio Cobolli für den Ausgleich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Entscheidung fiel im Doppel. Musetti und Andrea Vavassori wehrten im zweiten Satz einen Satzball ab und triumphierten gegen Alcaraz und Marcel Granollers mit 6:2, 7:5. Damit war die italienische Titelparty perfekt.

Für einen Schreckmoment sorgte ein medizinischer Zwischenfall auf der Tribüne zu Beginn des Doppels. Die Partie musste für mehrere Minuten unterbrochen werden, ein Zuschauer wurde von Sanitätern auf einer Trage abtransportiert.

Für den siebenfachen Grand-Slam-Sieger Alcaraz geht das Warten auf seinen ersten Davis-Cup-Titel damit weiter. Besonders beeindruckend: Die Italiener holten den Titel wie schon im Vorjahr ohne ihren am Knie verletzten Superstar Jannik Sinner.

Spanien hatte zuvor Österreich im Viertelfinale 2:0 geschlagen. Das Team von Kapitän Jürgen Melzer trifft im Februar in der ersten Quali-Runde auf Serbien. "Schwierig, vor allem, wenn Djokovic spielt", sagt Melzer.