i Ein Datenleck enthüllt Details aus Jewgeni Prigoschins Sterbeeintrag. Die dokumentierte Todesursache bleibt jedoch auffallend ungenau. REUTERS Drei medizinischen Codes Jewgeni Prigoschins Sterbeurkunde wirft neue Fragen auf Drei Jahre nach dem Absturz seines Privatjets sorgen geleakte Dokumente für neue Fragen zum Tod des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 21:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Jahre nach dem Absturz seines Privatjets sorgt ein geleaktes russisches Sterbedokument für neue Aufmerksamkeit. Darin ist die Todesursache von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin festgehalten. Die Angaben sind allerdings auffallend allgemein – und lassen offen, was an Bord der Maschine tatsächlich geschah.

Jewgeni Prigoschin starb am 23. August 2023 beim Absturz eines Privatjets in der russischen Region Twer. Mit ihm kamen neun weitere Menschen ums Leben, darunter der Wagner-Mitgründer Dmitri Utkin. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, warum die Embraer Legacy 600 abstürzte. Einen offiziellen Abschlussbericht gibt es nicht.

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Nun hat das deutsche Nachrichtenmagazin "Stern" nach eigenen Angaben Einblick in einen umfangreichen Datensatz erhalten, der bei einem Hackerangriff auf die russische Statistikbehörde Rosstat erbeutet wurde. Darunter befinden sich auch die Sterbeeinträge der zehn Absturzopfer. Sie wurden den Recherchen zufolge am 27. August 2023 angelegt – vier Tage nach dem Unglück.

Privatjet über Russland abgestürzt – Wagner-Chef Prigoschin ist tot i ?

Drei Codes statt genauer Todesursache

In den Dokumenten sind für alle zehn Opfer dieselben drei medizinischen Codes vermerkt. Zwei stammen aus der internationalen Klassifikation ICD-10, einer aus der neueren ICD-11. Sie stehen für ein Ereignis mit unbestimmten Umständen sowie für nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen.

Konkret handelt es sich um die Codes Y33.8, T07 und ND37. Die Angaben beschreiben weder die Art der Verletzungen noch, wodurch sie entstanden sind. Dabei wären für bestimmte Verletzungsarten, etwa infolge einer Explosion, auch genauere Klassifikationen möglich.

Laut "Stern" fehlen in den Sterbeeinträgen zudem bei Prigoschin und Utkin die Meldeadressen, die bei acht der übrigen Opfer angeführt sind. Als Todestag ist bei allen der 23. August 2023 angegeben. Als Sterbeort wird ein Gebiet nahe dem Dorf Kuschenkino in der Region Twer genannt.

BILDSTRECKE: Das war Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin i ?

Die allgemein gehaltenen Codes lassen jedoch keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Absturzursache zu. Sie beweisen weder eine Explosion noch einen gezielten Anschlag. Warum die russischen Behörden keine genaueren Angaben eingetragen haben, ist nicht bekannt.

Absturz nach Prigoschins Aufstand

Der Tod des Wagner-Chefs hatte international für Aufsehen gesorgt, weil er nur rund zwei Monate nach seinem Aufstand gegen die russische Militärführung ums Leben kam. Im Juni 2023 hatte Prigoschin seine Truppen zum sogenannten "Marsch der Gerechtigkeit" auf Moskau geführt. Er wollte die militärische Führung stürzen, brach den Vormarsch nach einer Vereinbarung jedoch ab. Der Kreml hatte den Aufstand als Verrat bezeichnet.

Am 23. August 2023 startete Prigoschins Maschine in Moskau mit zehn Menschen an Bord in Richtung St. Petersburg. Um 17.53 Uhr hob der Jet laut Aviation Safety Network ab. Rund eine halbe Stunde später endete das Signal der Maschine. Der Jet stürzte nahe Kuschenkino ab. Handyaufnahmen zeigten das brennende Wrack auf einem Feld.

Vier Tage später bestätigten russische Ermittler, dass alle zehn Insassen durch DNA-Analysen identifiziert worden seien. Neben Prigoschin und Utkin starben unter anderem der Wagner-Logistikverantwortliche Waleri Tschekalow sowie drei Besatzungsmitglieder.

Attentat bis heute nicht bewiesen

Schon unmittelbar nach dem Absturz kamen Spekulationen über einen Anschlag auf. Westliche Geheimdienste gingen Medienberichten zufolge davon aus, dass eine Explosion an Bord die Maschine zum Absturz gebracht haben könnte. Auch die zeitliche Nähe zu Prigoschins Aufstand nährte den Verdacht, dass er gezielt beseitigt worden sein könnte.

Beweise dafür liegen öffentlich allerdings nicht vor. Auch die nun bekannt gewordenen Sterbeeinträge ändern daran nichts. Dass die russischen Behörden keine detaillierten Verletzungen dokumentierten, kann Fragen aufwerfen, erlaubt aber keine sichere Aussage über die Ursache.

Prigoschin wurde am 29. August 2023 unter Ausschluss der Öffentlichkeit im engen Familienkreis in St. Petersburg beigesetzt. Die Umstände seines Todes bleiben ungeklärt.