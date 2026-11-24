i Die Eroberungsfantasien von Kreml-Kriegstreiber Wladimir Putin haben geschätzt bereits mehr als 700.000 russische Männer mit ihren Leben bezahlt. REUTERS/Maxim Shemetov 700.000 tote Russen Datenleck enthüllt Putins gewaltige Kriegsverluste Ein Datenleck legt Russlands gewaltige Kriegsverluste offen. Laut neuen Berechnungen könnten bereits mehr als 700.000 Soldaten tot sein. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 20:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein riesiges Datenleck gibt einen bislang beispiellosen Einblick in Russlands Verluste im Ukraine-Krieg. Mindestens 490.000 russische Soldaten wurden demnach bis Ende September 2026 offiziell als tot registriert.

Doch die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen: Die unabhängigen Medien Mediazona und Meduza schätzen sie auf mindestens 700.000, möglicherweise sogar mehr als 720.000 Kriegstote.

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Hacker erbeuten Millionen Datensätze

Die Daten stammen aus einem Hackerangriff auf Russlands staatliche Statistikbehörde Rosstat. Die Gruppen "Cyber Partisans" und "Silent Crow" übergaben die erbeuteten Unterlagen an Journalisten. Nach Bereinigung doppelter Einträge blieben rund 11,6 Millionen Sterberegistrierungen, darunter auch zivile Todesfälle.

Die Reporter suchten darin nach eindeutigen Hinweisen auf Kriegstote, etwa militärischen Todesursachen, Angaben zum Dienst oder gerichtlichen Todeserklärungen vermisster Soldaten. Berücksichtigt wurden russische Männer zwischen 18 und 64 Jahren; zivile Opfer sollten herausgefiltert werden.

Warum die Zahl noch höher sein dürfte

Die Echtheit des Leaks prüften die Journalisten unter anderem anhand bekannter Namen gefallener Soldaten, des russischen Nachlassregisters und früherer amtlicher Zahlen. 95,1 Prozent der namentlich dokumentierten Toten konnten sie in den Daten wiederfinden.

Je länger der Krieg andauert, desto später werden die Todesfälle an der Front registriert: Anzahl der getöteten Soldaten pro Woche (Männer im Alter von 18-64 Jahren, militärische Indikatoren, Zivilisten ausgenommen) nach Berechnungen von Mediazona auf der Grundlage von Rosstat-Daten Mediazona

Der entscheidende Haken: Viele Soldaten werden erst Monate oder sogar Jahre nach ihrem Tod registriert. Das zeigt auch die von Mediazona veröffentlichte Grafik. Insbesondere Vermisste tauchen oft erst spät in der Statistik auf.

Um diese Lücke abzuschätzen, kombinierten die Forscher frühere Registrierungsverzögerungen mit mehr als 160.000 Suchaufrufen von Angehörigen und weiteren Daten. Daraus ergibt sich die Schätzung von mehr als 700.000 russischen Militärtoten bis Ende September. Für die jüngsten Monate ist sie besonders unsicher.

Die Zahlen sind keine offiziell bestätigte russische Verlustbilanz, sondern das Ergebnis einer unabhängigen Auswertung. Sie beziehen sich ausschließlich auf Tote – nicht auf Verletzte oder sämtliche militärischen Ausfälle.