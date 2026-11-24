i Ukrainische Soldaten feuern eine Rakete auf Russland ab. REUTERS Alarmierende Worte Top-Experte warnt: "Europa ist mitten im Krieg" Die hybriden Angriffe Russlands auf europäische Staaten nehmen zu. Politikwissenschaftler Mölling spricht Klartext: "Europa ist mitten im Krieg." Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 15:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag waren drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des Landes abgestürzt. Ermittler konnten an einer Absturzstelle in Nowy Lipowiec Antriebs- und Steuerungselemente sicherstellen. Laut einem Sprecher der Behörde in Lublin handelte es sich um eine in Russland hergestellte Rakete.

Experte: "Wir sind mitten im Konflikt"

Der Vorfall reiht sich in eine Serie russischer Hybridangriffe auf westliche Staaten ein. Für den Politikwissenschaftler Christian Mölling, Direktor des Thinktanks EDINA, steht fest: Europa ist längst Teil des Konflikts. "Wir sind mitten im Konflikt drinnen und direkt davon betroffen", erklärte er im Ö1-Mittagsjournal.

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Dass sich der Krieg nun auch auf die russische Exklave Kaliningrad ausweite, zeige laut Mölling zudem, dass die Ukraine in der Lage sei, Russland deutlich stärker anzugreifen und damit den militärischen Druck auf Moskau zu erhöhen.

Politikwissenschaftler Christian Mölling sieht Europa bereits mitten im Ukraine-Krieg. APA-Images / Action Press / Galuschka,Horst

"Trump würde lieber mit Putin alleine reden"

Mit Blick auf die laufenden Bemühungen um eine diplomatische Lösung sieht Mölling Europa keineswegs in einer aussichtslosen Position. Schließlich säßen die Europäer bei den Gesprächen mit am Tisch – auch wenn das US-Präsident Donald Trump wohl nicht unbedingt recht sei.

Dieser würde sich laut Mölling lieber alleine mit Kremlchef Wladimir Putin unterhalten und rasch eine Einigung erzielen. Allerdings könne es keinen tragfähigen Deal geben, der die Ukraine und Europa nicht einbeziehe. Trump müsse sich daher auch mit den "nervigen Europäern" auseinandersetzen. Entscheidend sei nun, dass Europa selbst wisse, welche Ziele es bei den Verhandlungen erreichen wolle.

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Europa muss selbstbewusst auftreten

Zwar würden sich die Europäer laut Mölling häufig als Erste vorführen lassen, dennoch hätten mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland bereits mehrere europäische Staaten an Verhandlungen teilgenommen.

Daher warnt der Experte davor, Europas Einfluss in der Öffentlichkeit ständig kleinzureden. Wer die eigenen Chancen schlechtmache, erledige damit letztlich genau jene Arbeit, die sich auch der Kreml wünsche.