Kaiser-Urenkel schlichtet jetzt im Heer Lebensmittel

Ferdinand Habsburg muss auf seine Rückkehr ins DTM-Cockpit warten. Der Kaiser-Urenkel leistet in der Corona-Krise stattdessen Dienst für Österreich.

Ein verrücktes Jahr 2020 für den Kaiser-Urenkel! Ferdinand Habsburg absolvierte im Jänner und Februar seinen Grundwehrdienst. Währenddessen verlor der Rennfahrer sein DTM-Cockpit bei Aston Martin. Das Team löste sich auf.Dann erreichte die Coronvirus-Krise Österreich. Während der 22-Jährige einen neuen Job in der DTM bei WRT Team Audi Sport an Land zog, erkrankte sein Vater Karl Habsburg an Covid-19 Der Sport steht wie große Teile des öffentlichen Lebens still. Ferdinand Habsburg muss seine Leidenschaft für den Motorsport also fürs Erste weiter ruhen lassen.Das Blaublut nützt die Zeit, um sein Heimatland in der großen Krise zu unterstützen. Mit seinen Bundesheer-Kollegen schlichtet Habsburg Lebensmittel für die österreichische Bevölkerung.Der "Krone" sagt er: "Dort, wo man mich braucht und einsetzt, bin ich. Das tue ich nicht nur, weil ich im Heeresdienst bin, sondern weil ich es für mein Land gerne tue. Es ist selbstverständlich.""Corona geht uns alle an", appelliert er an die Mitbürger, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ernst zu nehmen. "Und ich finde es auch wichtig, einen Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten – egal. ob Dienst oder nicht. Jetzt müssen alle zusammenhalten."