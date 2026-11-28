i Die WHO warnt vor schweren Masernausbrüchen. istock (Symbolbild) Schwere Ausbrüche befürchtet "Keine harmlose Krankheit" – WHO warnt alle Menschen In 59 Ländern kam es 2025 zu schweren Masernausbrüchen. Die WHO warnt nun eindringlich vor einer Rückkehr der gefährlichen Infektionskrankheit. Von André Wilding 28.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gefährliche Infektionskrankheit breitet sich wieder verstärkt aus: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt angesichts zahlreicher schwerer Masernausbrüche Alarm. Besonders besorgniserregend ist, dass das Virus auch in Ländern wieder verstärkt grassiert, die bereits als masernfrei galten.

Dabei konnten im Kampf gegen Masern in den vergangenen Jahrzehnten beachtliche Fortschritte erzielt werden. Seit dem Jahr 2000 ging die Zahl der jährlichen Todesfälle weltweit um 91 Prozent zurück. Während damals noch rund 770.000 Menschen an Masern starben, waren es 2025 schätzungsweise 72.000. Die Zahl der Infektionen sank im selben Zeitraum um 74 Prozent auf rund zehn Millionen.

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Doch die jüngsten Entwicklungen bereiten der WHO Sorgen: Insgesamt 59 Staaten waren 2025 von schweren Masernausbrüchen betroffen. Elf davon hatten die Krankheit bereits erfolgreich zurückgedrängt und galten als masernfrei.

Auch Österreich verlor seinen Status

Von einem schweren Masernausbruch spricht die WHO, wenn innerhalb eines Jahres mindestens 20 bestätigte Infektionen pro Million Einwohner registriert werden.

"Es gibt Momente, die uns wirklich vor Augen führen, wie schnell vermeidbare Krankheiten wieder die Oberhand gewinnen können, wenn die Durchimpfungsrate sinkt", sagte Kate O’Brien, Direktorin der Abteilung für Impfungen bei der WHO.

Besonders dramatisch ist die Entwicklung in Nord- und Südamerika. Dort hat sich die Zahl der Masernfälle seit der Jahrtausendwende entgegen dem weltweiten Trend verachtfacht. Die USA verloren kürzlich erstmals seit 26 Jahren ihren Status als masernfrei. Auch Mexiko und Bolivien büßten diesen ein.

In Europa zeigt sich ebenfalls eine bedenkliche Entwicklung. Österreich verlor ebenso wie Spanien und Großbritannien bereits im vergangenen Jahr seinen Status als masernfrei, nachdem das Virus über einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten übertragen worden war.

Um wieder als masernfrei zu gelten, muss ein Land nachweisen, dass die anhaltende Übertragung des Virus für mindestens zwölf Monate unterbrochen wurde.

Millionen Kinder ohne ausreichenden Schutz

Als Ursache für die zahlreichen Ausbrüche nennt die WHO Lücken beim Impfschutz. Falschinformationen und gezielt verbreitete Desinformation würden die Skepsis gegenüber Impfungen verstärken. Auch die Folgen der Corona-Pandemie seien weiterhin spürbar, da damals zahlreiche Routineimpfungen verschoben wurden oder ganz ausfielen.

Für einen ausreichenden Schutz wäre eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent notwendig. Tatsächlich erhielten 2025 weltweit aber nur 84 Prozent der Kinder die erste Masernimpfung. Bei der zweiten Dosis waren es lediglich 77 Prozent.

Mehr als 29 Millionen Kinder blieben dadurch ohne ausreichenden Schutz. 80 Prozent von ihnen leben in Afrika und im östlichen Mittelmeerraum.

WHO warnt vor schweren Folgen

Die Weltgesundheitsorganisation mahnt zudem, das gesundheitliche Risiko einer Maserninfektion keinesfalls zu unterschätzen.

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"Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Sie können schwere Folgeerkrankungen verursachen, darunter Lungenentzündung und eine Hirninfektion, die zu bleibenden Hirnschäden führen kann", so O’Brien.

Eine Erkrankung kann darüber hinaus zum Verlust des Gehörs oder des Augenlichts führen und das Immunsystem nachhaltig schwächen. Selbst für zuvor völlig gesunde Kinder kann eine Maserninfektion tödlich enden.