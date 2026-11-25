i Ausgerechnet Rotwein könnte Hinweise auf neue Behandlungsmöglichkeiten bei Lungenhochdruck liefern. Unsplash/Denis Sousa Ein Tropfen Hoffnung Grazer Forscher suchen 40 Patienten für Rotwein-Studie Ausgerechnet Rotwein könnte Hinweise auf neue Behandlungsmöglichkeiten bei Lungenhochdruck liefern. Ein Forschungsteam aus Graz geht der Sache nach. Von Heute Life 25.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Glas Rotwein beim Arzt statt beim gemütlichen Abendessen? Was zunächst nach einem Scherz klingt, wird an der MedUni Graz tatsächlich zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung. Dort bekommen Studienteilnehmer demnächst jeweils 200 Milliliter Rotwein serviert – allerdings nicht zum Genuss, sondern im Dienste der Medizin. Das Forschungsteam will herausfinden, ob bestimmte Inhaltsstoffe die Lungengefäße entspannen und die Herzfunktion beeinflussen.

Das Geheimnis der Franzosen

Ihren Ursprung hat die Forschung in einem Phänomen, das die Wissenschaft seit Jahrzehnten beschäftigt: dem sogenannten "Französischen Paradoxon". Obwohl in Frankreich vergleichsweise fettreich gegessen wird, sterben dort weniger Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als in vielen anderen Ländern. Bereits in den 1990er-Jahren geriet deshalb der Rotwein ins Visier der Wissenschaft. Vor allem seinen pflanzlichen Inhaltsstoffen, darunter Polyphenole, Flavonoide und Resveratrol, wurden potenziell gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben.

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Angesichts der nachgewiesenen gesundheitlichen Schäden durch Alkohol ist diese Theorie allerdings umstritten. Umso interessanter ist die Frage, ob sich mögliche positive Effekte auch ganz ohne Alkohol erzielen lassen.

Grazer Forscher mit verblüffender Entdeckung

Ein Team aus Kardiologen und Lungenfachärzten der MedUni Graz hat dazu bereits vielversprechende Laborergebnisse erzielt. Die Wissenschafter untersuchten menschliches Herzmuskel- und Lungenarteriengewebe und machten dabei eine bemerkenswerte Entdeckung: Rotwein und einzelne darin enthaltene Pflanzenstoffe konnten die Lungengefäße erweitern und gleichzeitig die Kontraktionskraft des Herzmuskels steigern.

Konkret entspannten sich die untersuchten Lungengefäße um bis zu 80 Prozent, die Kontraktionskraft des Herzmuskels erhöhte sich um bis zu 18 Prozent. Das besonders Spannende daran: Die Effekte ließen sich sowohl mit alkoholhaltigem als auch mit alkoholfreiem Rotwein beobachten. Ob das allerdings auch im menschlichen Körper funktioniert, muss erst geklärt werden.

40 Teilnehmer für Wein-Studie gesucht

Für die sogenannte DARE-WINE-PH-Studie werden 40 Frauen und Männer über 45 Jahren gesucht, die an Lungenhochdruck leiden und bei denen eine Rechtsherz-Katheteruntersuchung vorgesehen ist. Im Rahmen der Untersuchung bekommen die Teilnehmer einmalig ein Glas mit 200 Millilitern Rotwein. Ob darin Alkohol steckt oder nicht, wissen weder die Patienten noch das behandelnde ärztliche Personal. Eine Stunde lang wird anschließend genau beobachtet, welche Auswirkungen der Wein auf den Lungenkreislauf und die Herzfunktion hat.

So verlockend die bisherigen Ergebnisse für Weinliebhaber auch klingen mögen, einen Freibrief für den täglichen Griff zum Weinglas stellen sie keineswegs dar. Die Grazer Mediziner warnen ausdrücklich davor, Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf eigene Faust mit Rotwein behandeln zu wollen. Im Mittelpunkt der Forschung steht nämlich nicht das alkoholische Getränk selbst, sondern die Suche nach jenen Inhaltsstoffen, die für die beobachteten Effekte verantwortlich sein könnten.